Frankreich hat seinen Haushalt für 2026 nach monatelanger politischer Blockade genehmigt

HQ

Frankreich hat seinen Haushalt für 2026 nach monatelanger politischer Blockade, die sowohl die inländische Stabilität als auch das Marktvertrauen bedrohte, genehmigt. Premierminister Sébastien Lecornu berief sich auf besondere verfassungsrechtliche Bestimmungen, um den Haushalt ohne vollständige Abstimmung im Parlament zu verabschieden, und navigierte dabei durch eine Reihe von Misstrauensanträgen. Die Regierung überstand die letzten beiden Abstimmungen am Montagabend und sicherte damit ihr sofortiges Überleben.

Das Haushaltsabkommen erfolgte nach Verhandlungen mit der Sozialistischen Partei, die sich bereit erklärte, der Regierung nicht entgegenzutreten, im Austausch für Zugeständnisse, darunter eine Aussetzung vorgeschlagener Pensionsreformen, die das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben hätten. Lecornu bezeichnete den Haushalt als einen "Durchbruch" und hob eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 6,5 Milliarden Euro sowie Bemühungen hervor, das nationale Defizit auf 5 % des BIP zu senken, nach 5,4 % im Jahr 2025.

Sébastien Lecornu // Shutterstock

Politische Instabilität prägt Frankreich seit einer vorgezogenen Wahl im Juni 2024, die ein Parlament ohne Stimmen hervorbrachte. Aufeinanderfolgende Regierungen, darunter die von Michel Barnier und François Bayrou, versäumten es, Haushalte zu verabschieden, sodass Lecornus Regierung das Land durch die anhaltende Unsicherheit lenken musste. Die Haushaltsverabschiedung bietet jedoch nur eine vorübergehende Atempause, da die Regierung weiterhin fragil und in ihrer Fähigkeit, umfassendere innenpolitische Reformen umzusetzen, eingeschränkt ist.

Mit den bevorstehenden Kommunalwahlen im nächsten Monat und dem bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf 2027 richtet sich die Aufmerksamkeit auf die politische Zukunft des Landes. Präsident Emmanuel Macron, dem eine dritte Amtszeit ausgeschlossen ist, konzentriert sich auf Außenpolitik und europäische strategische Fragen, während die extreme Rechte weiterhin mit rechtlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, die ihre Rolle bei bevorstehenden Wahlen beeinflussen könnten...