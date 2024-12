Frank Grillo arbeitet lieber mit DC als mit Marvel

HQ

Frank Grillo, bekannt für seine Rollen in Marvel- und DC-Projekten, teilte kürzlich seine Gedanken über die Zusammenarbeit mit beiden Studios mit. In einem kürzlichen Interview mit Entertainment Weekly erklärte Grillo, der im MCU Brock Rumlow (Crossbones) spielte, dass Marvel zwar eine gut geölte Maschine ist, er seine Arbeit mit DC aber persönlicher und erfüllender findet. Er genießt es besonders, Teil eines Projekts in der Anfangsphase zu sein, wie bei James Gunns und Peter Safrans DC Universe, wo er sich mehr mit dem Wachstum der Geschichte verbunden fühlt.

Grillo, der derzeit Rick Flag Sr. in DCs Creature Commandos seine Stimme leiht, wird den Charakter weiterhin in mehreren DC-Projekten verkörpern, darunter Peacemaker Staffel 2 und Superman. Er erwähnte auch die Herausforderung, seine Rolle mit seinen anderen Verpflichtungen, wie Tulsa King, in Einklang zu bringen, und sagte, dass er das Beste aus seinen Haaren für den Live-Action-Look der Figur machen musste.

Die Debatte, die nie stirbt – Marvel oder DC? Auf welcher Seite stehst du?