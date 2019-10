Fotografiert eure Beute ab sofort in Borderlands 3

Wir haben Fotomodi in Days Gone, Control Horizon: Zero Dawn gesehen, nun reiht sich auch Borderlands 3 in diese Liste mit ein. Der Loot-Shooter von Gearbox ist seit über einem Monat erhältlich und erlaubt euch auf PC und Konsolen, eure Reise durch das Chaos zu dokumentieren. Der Fotomodus ist in Videospielen mittlerweile eine gängige Funktion geworden, allerdings ist die nur selten direkt zum Start verfügbar. Spieler dürfen das Feature dazu nutzen, um das aktuelle Spielgeschehen zu pausieren und einen ganz besonderen Moment mit der integrierten Aufnahme-Funktion festzuhalten. Meist gibt es die Möglichkeit für spezielle Filter-Optionen, um die besonderen Arrangements im richtigen Licht erstrahlen zu lassen.