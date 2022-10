Forza Motorsport will Ihre besten Ideen

HQ

Haben Sie tolle Ideen, wie Sie Forza Motorsport und Forza Horizon verbessern möchten? Wenn ja, sind Turn 10 und Playground Games ganz Ohr und haben jetzt einen Suggestion Hub gestartet, in dem alle Spieler mit Xbox-Konten ihre besten Ideen teilen können:

"Heute machen wir den nächsten Schritt auf unserer Reise, indem wir uns das Feedback der Spieler mit dem neuen Vorschlags-Hub in den Forza-Foren anhören - dies wird unser offizieller Ort sein, um Ihre Anfragen nach Autos, Spielfunktionen und mehr von dem, was Sie in Forza sehen möchten, mit unseren Entwicklern zu teilen. Unser Ziel ist es, den Suggestions Hub zum definitiven Ort für Spieler-Feedback zu machen, ein echter zentraler Hub für alle Ihre Ideen und Anfragen, der jederzeit von unseren Spielteams eingesehen werden kann."

Turn 10 und Playground Games versprechen, " dein Feedback jeden Tag" zu lesen, aber natürlich werden sie nicht in der Lage sein, alles wahr werden zu lassen. Sie sagen jedoch, dass sie auf der neuen Unterseite Previously Considered Suggestions erklären werden, warum einige Vorschläge einfach nicht durchführbar sind.

Was halten Sie von dieser Art, mit der Community zu kommunizieren und ihr zuzuhören?