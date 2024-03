Forza Motorsport bekommt im April einen neuen Track

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir über die Nachricht, dass Turn 10 endlich den groben Fortschritt von Forza Motorsport in einem großen Update für das Spiel angehen wollte. Nun, dieses Update ist jetzt verfügbar, was bedeutet, dass du den Renntitel starten und versuchen kannst, deine Autos auf eine flüssigere und zugänglichere Weise aufzurüsten und zu verbessern, bei der es weniger darum geht, Stunden damit zu verbringen, jedes einzelne Auto aufzuleveln, bevor du es mit sinnvollen Upgrades und Verbesserungen ausstatten kannst.

Aber die Veröffentlichung dieses Updates war nicht die einzige Neuigkeit, die Turn 10 mitzuteilen hatte. Zusätzlich zu den Rivals Events, Featured Multiplayer Series, Career Tours und Car Pass Updates, die in den kommenden Tagen und in den nächsten Wochen eingeführt werden, enthüllte der Entwickler auch, dass das Update weitere Stabilitäts- und Optimierungsverbesserungen sowie eine Änderung an der Daytona-Boxenausfahrt mit sich bringt, um Kollisionen zu reduzieren.

All diese Ankündigungen wurden auch mit der Nachricht gekrönt, dass sich die Spieler auf einen neuen Track freuen können, der irgendwann im nächsten Monat ins Spiel kommt. Es ist unklar, was der Track sein wird oder wann genau er erscheinen wird, aber wir wissen, dass er kommen wird.