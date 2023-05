Forza Horizon 5 erreicht über 30 Millionen Spieler

HQ

Forza Horizon 5 war bereits von Anfang an ein großer Erfolg und verzauberte sowohl Medien als auch Spieler, als es Ende 2021 veröffentlicht wurde. Die Spielerzahl wuchs schnell und übertraf alle vorherigen Installationen in der Franchise, und dank der Veröffentlichung von Forza Horizon 5: Rally Adventure - Review" target="_blank">Rally Adventure im letzten Monat hat es nun einen ziemlich beeindruckenden Meilenstein erreicht.

Am Wochenende stellten mehrere Leute in den sozialen Medien fest, dass der In-Game-Zähler (der in der "Hall of Fame" verfolgt wird) inzwischen auf über 30 Millionen Spieler geklettert ist. Forza Horizon 5 hatte im Februar 28 Millionen Spieler, also scheint es, als würde seine Spielerbasis schnell wachsen.

Gehören Sie zu diesen 30 Millionen Spielern?