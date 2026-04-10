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Ich sitze jetzt schon mehrere Abende hier und packe meine Sachen, als hinge mein Leben davon ab. Wörtlich ... denn im schwedisch entwickelten Fortune Seller passiert genau das. Der Vermieter erhöht jede Woche die Miete, und wenn du nicht genug verdienst, ist es wirklich "Game Over". Es ist ein gotisches Roguelike-Ladenerlebnis, das einen sofort mit seiner dunklen Atmosphäre und dem unerbittlichen Druck packt. Ich mag es wirklich, obwohl ich immer wieder Fluch habe, wenn ein perfekter Run durch eine einzige Tarotkarte, die sich gegen mich wendet, ruiniert wird. Aber in gewisser Weise ist das sowohl der Reiz als auch der Makel von Fortune Seller; der Druck ist spürbar und es fühlt sich authentisch an.

Das Spiel wirft uns direkt in einen staubigen kleinen Antiquitätenladen voller seltsamer Relikte: ausgestopfte Tiere, alte rostige Schwerter, geheimnisvolle Amulette und merkwürdige Geräte, von denen niemand so recht weiß, wozu sie gut sind. Auf dem Papier ist unsere Aufgabe ganz einfach: Wir müssen die Kunden einschätzen, die passenden Artikel zu ihren Wünschen finden und alles wie bei Tetris in ihre Taschen packen, damit der Platz optimal genutzt wird. Hinter der schlichten Oberfläche verbirgt sich ein vollwertiger Roguelike-Spielablauf, der sich bei jedem Neustart verändert. Zwischen den abgeschlossenen Tagen zieht man Tarotkarten, die Boni oder Malusse gewähren, neue Kräfte freischalten, und nach jeder Woche kann man sich entscheiden, seltsame Verträge zu unterzeichnen, die den gesamten Durchlauf verändern - zum Guten oder zum Schlechten. Es ist, als würde man mit dem Schicksal selbst spielen, und das ist sowohl der beste als auch der schwierigste Teil des Spiels.

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Schon nach der ersten Woche konnte ich spüren, wie sich die Schleife festsetzte. Jeder Kunde ist ein kleines Rätsel, sei es ein exzentrischer Sammler, der alles perfekt symmetrisch haben will, eine schattenhafte Gestalt, die seltsame verzauberte Gegenstände sucht, oder eine scheinbar gewöhnliche Person, die plötzlich etwas relativ Bizarres verlangt. Ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, an den Gegenständen in der Tasche herumzuspielen, bis zu dreimal am Tag neu gerollt und gehofft, dass der Zufall auf meiner Seite ist. Wenn es klickt und man eine vollgepackte Tasche mit maximaler Auszahlung bekommt und der Kunde dieses leicht unheimliche Lächeln zeigt, ist die Belohnung riesig. Es fühlt sich an, als hätte man das System wirklich ausgetrickst, und die Befriedigung, wenn alles zusammenpasst, ist auf genau die richtige Weise süchtig machend.

Aber ja, es ist manchmal etwas zu schwierig. Die Miete steigt so brutal, dass es sich nach ein paar Wochen so anfühlt, als würde das Spiel dich aktiv dafür bestrafen, dass du nicht perfekt bist. Ein verlegter Gegenstand, eine Tarotkarte, die ein Minus statt eines Plus gibt, und plötzlich bist du pleite, musst neu anfangen und ganz von vorne anfangen. Das habe ich jetzt schon mehrmals gemacht, und jedes Mal habe ich diese Frustration gespürt, wenn die Finanzen ins Absurde kippen. Es ist nicht die Art von Schwierigkeit, die sich ständig unfair anfühlt, sondern vielmehr die, die daraus entsteht, dass man wirklich die Spielregeln lernen muss. Nach einer Weile erkennt man die Muster, welche Karten zusammengehören und wie man eine Strategie um bestimmte Arten von Arkana aufbauen kann. Aber es braucht Zeit, und genau diese Zeit lässt mich es umso mehr lieben. Es belohnt Geduld und Lernen - und das auf clevere Weise.

Die Atmosphäre ist wirklich erstklassig, auch wenn die Ästhetik nicht besonders einladend ist. Der Laden ist auf minimalistische, dunkle Weise detailreich, mit schattigen Regalen, staubigen Fenstern und einem Soundtrack, der einem subtil unter die Haut kriecht. Jeder Artikel hat eine kurze Beschreibung, die allem etwas zusätzliches Gewicht verleiht, und die Kunden haben Persönlichkeiten, die es so wirken lassen, als würde man wirklich einen Laden in einer lebendigen, aber bizarren Welt führen. Es ist gotisch, ein bisschen Steampunk an den Rändern und voller dunklem Humor, der nie gezwungen wirkt. Der Wiederspielwert ist dank all der neuen Tarotkarten, einzigartigen Kräfte und spielbaren Charaktere, die man freischaltet, hoch. Jeder Durchlauf fühlt sich anders an, weil man verschiedene Strategien wählen kann und vieles davon abhängt, welche Gegenstände und Karten im Shop verfügbar sind.

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Meine eigenen Entscheidungen waren ziemlich vorsichtig. Ich habe die riskantesten Verträge gemieden und versucht, jede Tasche optimal zu nutzen, als wäre es mein letzter Job. In den Momenten, in denen das RNG freundlich war, fühlte ich mich unschlagbar, aber wenn es sich gegen mich wendet, habe ich geflucht und mit einem neuen Ansatz neu angefangen. Das macht das Spiel so stark, denn man entscheidet, wie man spielen möchte; es gibt keinen "richtigen" Weg, nur den Weg, den man wählt. Allerdings gibt es einen falschen Weg, und wie ich bereits erwähnt habe, ist Fortune Seller wirklich schwierig und verlangt wirklich, dass man seine Umstände analysiert und die Karten richtig verwendet. Aber sobald es Klick macht, wenn man die Miete bezahlt und noch Platz hat und sieht, wie der Laden ein wenig wächst, ist dieses "noch eine Runde"-Gefühl unglaublich stark.

Fortune Seller ist nichts für jemanden, der einen ruhigen Abend sucht. Es ist Druck, Chaos, und es ist Frustration, wenn die Miete auf ein Niveau steigt, das sich unmöglich anfühlt. Aber es ist auch eines der einzigartigsten Spiele, die ich seit langem ausprobiert habe. Die clevere Mischung aus Tetris-artigem Stacking, Tarot-Upgrades und Shopkeeping schafft etwas, das sowohl frisch als auch süchtig machend wirkt. Ich mag es wirklich, auch wenn es mir manchmal etwas zu schwierig ist. Aber wenn du Optimierung unter Druck, Roguelike-Spiele und eine Welt liebst, die wirklich lebendig wirkt, ist dies ein absolutes Muss. Nimm Platz hinter dem Tresen, zieh eine Tarotkarte und schau, ob du den Laden offenhalten kannst. Du wirst unterwegs ziemlich oft fluchen, aber du wirst auch immer wieder zurückkommen. Es lohnt sich jede frustrierende Minute, sobald es klickt.