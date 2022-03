Fortnite: Zero-Build-Spielmodus ist nun dauerhaft verfügbar

HQ

Epic Games hat Fortnite vor einiger Zeit mit einem Spielmodus versehen, in dem man nicht selbstständig bauen kann und diese Abwechslung hat großen Anklang bei den Spielern gefunden. Der Spieltyp "Zero Build" wird deshalb permanent verfügbar sein, stellt das Entwicklerteam diese Woche in einem Artikel klar. Das Matchmaking ist im Discovery-Tab für einsame Wölfe und Gruppen bestehend aus zwei, drei oder vier Spielern verfügbar. Da die Baumöglichkeiten in diesem Spielmodus entfallen, sind die Spieler in der Lage, ihr Schild zu überladen und sie dürfen auf ein grundlegendes Parcours-Bewegungssystem zugreifen, um im Kampf einen Vorteil zu erhalten.