Fortnite stockt Matchmaking mit Bots auf

Epic Games hat ein großes Update für Fortnite vorbereitet (v10.40), das einige Dinge beim Matchmaking verbessern wird. Seit dem Start des Shooters vor knapp zwei Jahren wurde daran nichts Wesentliches getan, deshalb sei es jetzt wirklich Zeit, schreibt das Studio. Was auch immer der Entwickler vorhat (beschrieben werden die "Verbesserungen" nämlich nicht), in den kommenden Wochen soll es losgehen. Vielleicht trefft ihr anschließend eher und schneller auf Spieler, die eurem Spielniveau entsprechen.

Im Rahmen dieses erweiterten Matchmaking-Updates werden wohl auch Bots in das Battle-Royale implementiert. Diese sind hauptsächlich für relativ frische und "weniger konkurrenzfähige" Leute gedacht, schreibt das Studio. Je erfahrener ihr werdet, desto niedriger sei am Ende die Chance, dass man mit Bots konfrontiert wird, heißt es. In kompetitiven Ranglistenmodi werden die Programme also wohl nicht zu finden sein.