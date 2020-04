Fortnite springt nun doch aus dem Google Play Store auf eure Geräte ab

Seit 18 Monaten unterhält Epic Games die Android-Version von Fortnite losgelöst vom Google-Play-Ökosystem. Seit kurzem steht das beliebte Battle-Royale-Spiel nun jedoch auch in Googles mobiler Distributionsplattform bereit, obwohl zwischen den beiden Unternehmen in Zukunft sicherlich keine allzu enge Zusammenarbeit zu erwarten ist. Polygon stellte fest, dass Epic Games seine Haltung offenbar nur deshalb änderte, weil Google Apps außerhalb ihres eigenen Ökosystems zahlreiche Nachteile auferlegt, darunter eine "beängstigende Anzahl an Sicherheitswarnungen".

Aus diesem Grund stellt Epic Fortnite nun im Google Play Store zur Verfügung (was dem Konzern wiederum einen Anteil der Einnahmen zugesteht). Das Unternehmen hofft, dass Google "die Richtlinien und Geschäftsbeziehungen in naher Zukunft überarbeiten wird", aber wir wissen alle, dass das nicht passiert. Ihr könnt Fortnite jetzt jedenfalls einfacher als je zuvor über Google Play herunterladen.