"Fortnite Special Edition"-Xbox-One-Controller angekündigt

Die Fortnite-Weltmeisterschaft beginnt diese Woche und Microsoft feiert den Anlass mit der Enthüllung eines "Fortnite Special Edition"-Controllers für die Xbox One. Das Teil kommt euch vielleicht bekannt vor, denn es ist zuvor im "Fortnite Battle Royale Special Edition"-Bundle der Xbox One S gewesen. Im Lieferumfang des einzelnen Controllers stehen das sogenannte "Legendary Dark Vertex"-Outfit und 500 V-Bucks (die Premiumwährung des Spiels) bereit. Das Paket wird am 17. September zum Preis von 65 Euro veröffentlicht, schreibt Microsoft.

Die Fortnite-Meisterschaft findet vom 27. auf den 28. Juli statt und lädt 200 der besten Battle-Royale-Spieler der Welt nach New York City ein. Im Preispool stehen 30 Millionen US-Dollar auf dem Spiel.

