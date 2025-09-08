Die Sieger der Fortnite Champions Series Worlds 2025 wurden nach einem epischen Wochenende in Frankreich gekrönt

HQ

Am Wochenende war das große E-Sport-Turnier der Bestimmungsort unbestreitbar der Abschluss des Jahres 2025 Fortnite Champions Series. Das große Finale für Worlds fand statt, wobei die Action in Frankreich stattfand und bei dem 33 Teams um einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar kämpften.

Nach einer epischen Serie voller Action wurden drei Spieler zu Champions gekrönt, wobei es sich bei diesen drei um Egor "SwizzY" Luciko, Aleksa "Queasy" Cvetkovic und Andrejs "Merstach" Piratovs handelte.

Die drei erzielten in den 12 Spielen 697 Punkte und lagen damit deutlich vor dem Zweitplatzierten, der 650 Punkte erzielte. Dieses Ergebnis bedeutet, dass das Team mit 450.000 US-Dollar nach Hause reist, die es unter sich aufteilen kann, zusätzlich zu einer Trophäe, die es nun in der kommenden Saison 2026 verteidigen muss.