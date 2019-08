Fortnite leitet Zeitreise-Saison ein

Epic Games hat die zehnte Content-Saison von Fortnite gestartet, in einem ausführlichen Blog-Eintrag schlüsselt der Entwickler alle neuen Inhalte auf. Weil sich Season X um das große Thema der Zeitreisen dreht, gelangen einige der früheren Schauplätze erneut im Spiel. Der neue Battle Pass (Kostenpunkte 950 V-Bucks) ähnelt seinen Vorgängern in puncto Umfang, neu ist hingegen, dass man das Premium-Fortschrittssystem nun auch an einen Freund verschenken kann.

Ansonsten warten neue Herausforderungen und jede Menge Unsinn auf euch, darunter zum Beispiel ein kooperatives Vehikel namens Brute, das Platz für zwei Spieler bietet. Viele Waffen und Gadgets, die mobile Spieler gerne genutzt haben, sind aus Saison 10 verschwunden, weil Epic das Spielgeschehen wieder etwas erden möchte. Infos zu Patch-Notes und den Änderungen am Matchmaking findet ihr beim Studio.

Quelle: a href="https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/stw-locker-blog-1" target="_blank">Epic</a>.