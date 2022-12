Fortnite Kapitel 4 wurde veröffentlicht, Witcher-Geralt schließt sich dem Kampf an

HQ

Am vierten Dezember wurde Kapitel Vier von Fortnite ausgerollt und mit ihm eine ganze Reihe von Neuigkeiten. Vielleicht am bemerkenswertesten ist eine brandneue Karte, die sowohl neue als auch alte aus dem Fortnite-Universum zeigt, einschließlich einer Art Ritterburg namens Die Zitadelle. Und was könnte passender für einen der am meisten erwarteten Charaktere der Saison sein, nämlich Geralt von Riva, vielleicht am besten bekannt aus CD Projekt Reds The Witcher-Spielen.

Gameplay-News ist die Fähigkeit zum "Vault". Das bedeutet, dass du nicht mehr wie ein alter Onkel aktiv über hüfthohe Objekte oder Hindernisse springen musst, sondern dein Charakter nun einfach und sanft darüber hinwegrutschen kann. Im Sinne der Mobilität werden erstmals auch Motorräder eingeführt. Diese bieten Platz für zwei Personen und können sowohl von Fahrer als auch von Beifahrer für Drive-by-Shootings genutzt werden.

Außerdem wird ein neues Material namens Kinetic Ore eingeführt, das "mystische Effekte" hat und die Spielphysik manipulieren kann. Darüber hinaus kannst du deine Waffen jetzt auch mit Augments aufrüsten, um beispielsweise die Zeit für den Austausch eines Magazins zu beschleunigen und so weiter. Alle Neuigkeiten finden Sie hier.