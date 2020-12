Fortnite Kapitel 2 Saison 5: Nullpunkt würfelt wild Ideen durcheinander

You're watching Werben

Gestern Abend endete der Marvel-Saison in Fortnite, worauf sich ziemlich viele Menschen gefreut haben. Epic Games feierte den Abschluss mit einem besonderen In-Game-Event, das den Bösewicht Galactus ins Rampenlicht rückte. Laut dem Entwickler haben sich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung 15,3 Millionen Spieler gleichzeitig in dieser Ecke des Internets herumgetrieben. Auf diversen Video-Plattformen wurden wohl über 3,4 Millionen Zuschauer registriert. Im April konnte der Musiker Travis Scott bei einem Konzert im Spiel 12,3 Millionen Spieler anlocken.

Epic Games hat heute Morgen neue Gameplay-Trailer für Fortnite Kapitel 2 veröffentlicht, denn die fünfte Saison namens „Nullpunkt" ist am Vormittag gestartet. Die Entwickler werden euren Charakter gegen Bezahlung des neuen Battle-Passes (oder des entsprechenden Abos) in Helden aus verschiedenen Realitäten, Universen und Zeiträumen verwandeln, die in der stetig schrumpfenden Arena gegeneinander antreten. Vorlagen sind bekannte Marken wie The Mandalorian (und natürlich sein kleiner grüner Freund), ein Gladiator namens Menace, ein Cowboy namens Mancake (der aus Pfannkuchen besteht), ein formverändernder Barbarenkrieger mit Flügeln namens May und mindestens drei weitere Figuren, die im Verlauf der kommenden Wochen starten.

Die aktualisierte Karte hat ein Kolosseum, ein Dorf aus dem Wilden Westen, viele lilafarbene Kristalle und andere Dinge bekommen, die von einem anderen Planeten stammen. In der offiziellen Pressemitteilung wird zudem auf spezielle Quests und „Kopfgelder" hingewiesen, mit denen ihr eine neue In-Game-Währung freispielt, die wiederum in „Waffen, Upgrades, Informationen, Dienste" und mehr fließen, heißt es. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Webseite.

