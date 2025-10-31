Fortnite führt Haustiergefährten ein, die als Sidekicks bekannt sind

HQ

Fortnite führt einen Weg ein, der das Leben des Solospielers zweifellos weniger einsam machen wird. Bekannt als Sidekicks, ist dies eine neue Funktion, die im Grunde Ihr eigener digitaler Haustierbegleiter ist, wenn auch hoffentlich ohne den Ärger und die Schuldgefühle, mit denen so viele Nintendogs-Besitzer vertraut sind.

Sidekicks, die bereits morgen im nächsten Battle Pass für Fortnite erscheinen, gelten als "anpassbare Gefährten", die du nach Belieben anpassen kannst, indem du ihre Bewegung, ihren Namen, die Accessoires, die sie tragen, wie Kleidung und Kapuzenpullis änderst, und das alles, indem du Sidekick Points ausgibst, die du durch gemeinsames Abhängen verdienst.

Sidekicks wird für den Haupt-Battle-Royale-Modus, Lego Fortnite, von Entwicklern erstellte Erlebnisse und mehr verfügbar sein, und der erste, der eintrifft, ist Peels, ein bananenartiger Hund, der zweifellos jedem Peely -Spieler da draußen gefallen wird. Weitere werden jedoch sehr bald hinzukommen, wobei Bonesy, Spike und Lil' Raptor am 7. November alle über den Shop beitreten. Epic ist auch ein Teaser für Katzenliebhaber...