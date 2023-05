Fortnite erhält einen Ranglistenmodus

HQ

Obwohl Fortnite im Allgemeinen an der Spitze der Battle-Royale-Szene steht, ist es in einem Aspekt hinter anderen BRs zurückgeblieben: der Unterstützung eines Ranglistenmodus. Glücklicherweise wird Epic Games dies nach langem Warten korrigieren, indem es eine offizielle Ranglistenoption in Fortnite einführt.

In Version 24.40 des Spiels wird diese Ranked-Option sowohl für die reguläre Battle Royale- als auch für die Zero Build-Option verfügbar sein und die Spieler durch verschiedene Stufen arbeiten, um ihre Fähigkeiten im Spiel zu zeigen.

Die Stufen erstrecken sich über Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite, Champion und Unreal, und Bronze bis Diamond enthalten jeweils drei Unterebenen, die durchgearbeitet werden müssen, während Elite, Champion und Unreal hat nur einen.

Epic Games hat angekündigt, dass es diese Ranked-Option als Season Zero einführen wird, die bis zum Ende von Chapter 4 Season 3 läuft und als Möglichkeit dient, zu testen und Anpassungen vorzunehmen, bevor Season One eintrifft, wenn Chapter 4 Season 4 debütiert. Ja, das ist eine Menge Seasons, Chapters und Zeros bisher.

Die Ränge werden nach nur einem Spiel aufgedeckt, und nur diejenigen, die Unreal erreichen, werden nicht am Ende jeder Saison zurückgesetzt. In Bezug auf den Rangaufstieg tragen die Platzierung des Spiels, die Eliminierungen und die Ränge der gegnerischen Spieler dazu bei, wie sich Ihr Rang nach jedem Spiel ändert. Die Teams der Spieler werden alle gleich gewertet, was bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, einen Teamkollegen zurückzulassen.

Solo, Duos und Squads werden mit Ranked in Battle Royale unterstützt, während für Zero Build nur Duos verfügbar ist. Und Epic hat gesagt, dass im Ranked-Spiel die Materialobergrenzen von 999 auf 500 gesenkt werden, die Ernteraten langsamer sein werden und die Spieler jeweils 50 Materialien fallen lassen, wenn sie besiegt werden.

Um neue Spieler zu schützen, wird Ranked erst freigeschaltet, wenn du 500 Spieler in regulären Spielmodi überlebt hast.

Natürlich gibt es am Ende der Saison auch Belohnungen, die mit eurem endgültigen Rang verbunden sind, wobei Zero Build-Spieler die Burn Bright Emote erhalten, wobei sich diese Farbe je nach Rang ändert.

Weitere Details zum Modus und ein paar Bug- und Balance-Änderungen findet ihr im Fortnite.com/news/Fortnite-ranked-play-is-coming-to-battle-royale-and-zero-build" target="_blank">Ranglisten-Ankündigung hier.