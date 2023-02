Forspoken Studio vollständig von Square Enix absorbiert

HQ

Square Enix Holdings (die Dachgesellschaft für alle Unternehmen und Studios der Gruppe) kündigt interne organisatorische Schritte an. Das Studio, das sie bereits besaßen, Luminous Productions (die Schöpfer des unglückseligen Forspoken) fusioniert vollständig mit dem Square Enix-Studio und verliert den Namen auf dem Weg.

Laut einer kurzen Stellungnahme auf der offiziellen Website des Unternehmens dient der Schritt dazu, die Projekte der Gruppe mittelfristig zu stärken und die Stärken beider Teams zu einer Entwicklungseinheit zu nutzen.

Die Fusion ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungsstudios der Gruppe weiter zu stärken, ein Ziel, das im Rahmen der aktuellen mittelfristigen Geschäftsstrategie festgelegt wurde. Square Enix Co., Ltd. hat zahlreiche AAA High-Definition (HD) Spiele entwickelt und besitzt eine Fülle von geistigem Eigentum (IP) und Inhalten. Luminous Productions Co., Ltd. ist inzwischen nicht nur mit AAA-Titelentwicklungsfähigkeiten ausgestattet, sondern auch mit technischem Know-how in Bereichen wie der Entwicklung von Spiel-Engines. Der Zusammenschluss der beiden Einheiten wird die Fähigkeit des Konzerns, HD-Spiele zu entwickeln, weiter verbessern.

Natürlich muss die katastrophale Verkaufsleistung von Forspoke eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben. Es ist noch nicht bekannt, ob die Fusion zu Arbeitsplatzverlusten bei der inzwischen nicht mehr existierenden Luminous geführt hat, aber wir werden nach weiteren Entwicklungen in Bezug auf diesen neuen Weg innerhalb von Square Enix Ausschau halten.