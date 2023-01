HQ

Die ersten zwei Stunden von Forspoken sind einige der schlechtesten AAA-Spiele, die seit Jahren zu bieten haben, wenn Sie mich fragen. Das ist eine Aussage, um eine Rezension zu eröffnen, die letztendlich die halb umstrittene PS5-Exklusivität von Luminous Productions empfehlen wird, und vertrauen Sie mir; Wir sind noch lange nicht fertig.

Forspoken wurde mehrmals verzögert, sah sich Gegenreaktionen von der breiteren Gaming-Community für sein albernes Marketing, witzige Dialoge und wenn selbst eine Demo die schlechte Presse und Mundpropaganda nicht umkehren konnte, was bleibt Ihnen überhaupt? Es schien fast für eine Weile in den Sternen zu stehen, dass Forspoken schlecht sein würde.

Und es ist nicht schlecht. Zumindest ist es nicht schlecht, entscheidend, wenn man es spielt . Aber um das zentrale Gameplay-Erlebnis herum existiert ein Strudel unterschiedlicher Elemente, der es schwer hat, das entscheidende Verbindungsgewebe zu schaffen, das ein RPG-Erlebnis wie dieses zusammenhält. Für ein Spiel, in dem es teilweise ums Laufen geht, scheint es sowohl seinen Weg zu verlieren als auch sich selbst mehrmals in die Quere zu kommen.

In Forspoken bist du Frey Holland, und in der Eröffnung des Spiels ist sie kaum mehr als ein Schurke, ein Taschendieb, ein Dieb, der versucht, über die Runden zu kommen, um mit ihrem einzigen wirklichen Begleiter aus New York zu fliehen; ihre Katze. Als dieser Plan scheitert, denkt sie über das Leben nach, aber bevor sie ganz der Verzweiflung nachgibt, wird sie durch Cuff, ein magisches Armband, das die Seele eines jenseitigen Wesens zu halten scheint, nach Athia transportiert. Athia ist in Schwierigkeiten, verwüstet von einer mysteriösen Macht namens "The Break", die alles korrumpiert und zerstört, was sie berührt. Die letzte Bastion der Menschheit ist die Stadt Cipal, und von hier aus muss Frey losschlagen und Athia retten und sich selbst retten.

Okay, das ist die Back-of-the-Box-Synopsis aus dem Weg, also kann ich Ihnen jetzt sagen, dass der New Yorker Teil von Forspoken absolut schrecklich ist. Langatmig, disparat, halbherzig und schlecht konzipiert, sieht es aus wie etwas, das in nur wenigen Monaten zusammengeschustert wurde und dem es an Politur, erzählerischem Zusammenhalt oder irgendeiner mechanischen oder strukturellen Bedeutung mangelt. Es bereitet uns auf Athia vor, sicher, aber es hinterlässt den schlimmsten Eindruck des Spiels. Was haben sie sich dabei gedacht?

Forspoken verschwendet weiterhin die Zeit des Spielers, auch nachdem der größte Teil seiner übergreifenden Erzählung konstruiert wurde, und zwingt die Spieler zu unzähligen Tutorials und freudloser Arbeit. Schlimmer noch; Diese nehmen in diesen entscheidenden Öffnungszeiten so viel Platz ein, aber sie erklären die verschiedenen Elemente des Spiels nicht richtig und wie sie sich zu einem zusammenhängenden Ganzen verbinden. Ich wusste nicht, dass ich Ausdauer als auszugebende Ressource hatte, bis ich fünf Stunden später war.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, dass, wenn Frey oder Sie endlich wild herumlaufen, Athia erkunden, Cluster verschiedener Gegnertypen besiegen und magische Parkour-Fähigkeiten zum Erklimmen und Durchqueren einsetzen dürfen, Forspoken wirklich, wirklich zur Geltung kommt. Das Spiel besteht aus dem, was wir heute als normale, gewöhnliche Open-World-Insignien bezeichnen würden, wie Dungeons im Spießrutenlaufstil, ein rudimentäres Ausrüstungssystem, das mit Ressourcen aus der offenen Welt verbessert werden kann, verschiedenen wiederholbaren Aktivitäten und dergleichen. Es macht nichts Besonderes, aber was es tut, ist, ziemlich interessante Feinde vor dich zu stellen, die du mit einer fantastischen und ständig wachsenden Reihe von magischen Zaubersprüchen zerstören kannst, von denen sich einer mehr unterscheidet als der letzte.

Indem du entweder durch XP aufsteigst und Manaknoten in der offenen Welt sammelst, kaufst und verbesserst du nach und nach eine breite Palette verschiedener offensiver und defensiver Zauber, die durch Auswahl auf L1 und R1 genutzt und mit L2 und R2 gewirkt werden. Diese können zusammen arbeiten, und ein bestimmter Zauber kann mehrere Anwendungsfälle haben, je nachdem, wie Sie den Auslöser drücken. Während komplexe Kämpfe den Wechsel von Zaubersprüchen und das häufige Pausieren des Kampfes erfordern, ist die Menge an Anpassung und Persönlichkeit, die jede Begegnung bietet, fantastisch. Nicht nur das, das einfache, aber effektive Ranking-System bedeutet, dass Sie immer auf der Suche nach und nach sind.

Dann ist da noch der Parkour. Obwohl es anfangs schlecht erklärt wird (wie es das Thema ist), ist das Halten der Kreistaste, um die offene Welt zu durchqueren, und die Verwendung im Tandem mit einem feindlichen Lock-On im Kampf eine großartige Möglichkeit, sich flink und agil zu fühlen, unabhängig von der Art der Begegnung, in der Sie sich befinden. Während die Kamera mit vielen Feinden auf dem Bildschirm widerspenstig werden kann, wird der Kampf um die Parkour-Bewegung herum verfeinert, und es wirkt Wunder, wenn Animation, Strategie und Politur zu einem raffinierten Erlebnis zusammenkommen.

Playing Forspoken ist großartig, es ist poliert, es ist raffiniert und durchdacht ausgeführt. Es ist das Auge des Hurrikans, wo alles zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenkommt, was es umso frustrierender macht, wenn man gezwungen ist, sich aus dem ruhigen Zentrum in den Strudel der Hilfselemente von Forspoke zu bewegen. Das Scripting ist eigentlich kein großes Problem, und trotz einiger übertriebener Dialoge ist Frey am Ende ein abgerundeterer Charakter als ursprünglich befürchtet, ebenso wie die Hauptantagonisten, die Tantas, die jede der Zonen des Spiels bewohnen. Es gibt jedoch ein massives Problem mit dem Tempo während der Zwischensequenzen, da das Geschichtenerzählen oft durch zu vereinfachte, kurze Walk-n'-Talk-Segmente, kuriose Einzelstücke und schreckliche Dip-to-Black-Effekte unterbrochen wird, die den Charakteren ständig den Wind aus dem Wind nehmen. Athia ist ein interessanter Ort, machen Sie keinen Fehler, aber das Spiel hinkt durch entscheidende Exposition und steht sich ständig, ständig im Weg.

Wie oben beschrieben, gibt es rudimentäre Open-World-Aktivitäten, aber die meisten erfordern einen Kampf, in dem das Spiel glänzt, und durch einige großartige Bosskämpfe, herausfordernde Gegnervielfalt und sogar einige funktionale Plattformen, tauchen die Probleme hauptsächlich auf, wenn sich das Spiel nicht mehr bewegt. Wenn es Ihnen die Kontrolle nimmt, bemerken Sie, wie braun alles aussieht, trotz einiger Umweltvielfalt, die in späteren Bereichen eingeführt wurde, und wie hässlich es auch aussieht. Ich meine, Forspoken ist bei weitem kein schönes Spiel, und wenn Sie 60fps benötigen, was ich angesichts der starken Gameplay-Chops absolut empfehlen würde, werden Sie mit pixeligen Charaktermodellen, weniger als idealen Gesichtsanimationen und einigen vereinfachten Choreografien verwöhnt. Auch dies wird erheblich verbessert, sobald Sie sich bewegen, sobald Sie erkunden, sobald Sie kämpfen, und die meiste Zeit ist es das, was Forspoken möchte, dass Sie tun, was den Schlag der Grafik des Spiels insgesamt weniger als beeindruckend mildert.

Vielleicht gefällt Ihnen Forspoken noch nicht. Vielleicht haben Sie die Demo gespielt, eine extravagante Menge an direktem Gameplay gesehen und festgestellt, dass sie ungekocht und schlecht zusammengestellt aussieht. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass du falsch liegst; Die Zwischensequenzen sind meist vergessen, trending on awful, die Geschichte ist brauchbar, vor allem, weil Frey und Cuff am Ende ein halb entzückendes Duo sind, und es tut wenig, um strukturell zu innovieren. Auch hier fügt der massive äußere Ring des Hurrikans der Erfahrung von Forspoken angemessenen Schaden zu, und es gibt keine Ausreden; Das sollte besser sein.