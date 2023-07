Forbes: CD Projekt Red ist jetzt größer als Ubisoft

HQ

Nach der desaströsen Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 fürchteten viele um den polnischen Entwickler CD Projekt Red. Das Studio erkannte jedoch die Mängel an und arbeitete hart daran, sie zu beheben, und hat seitdem mehrere aufregende Projekte in der The Witcher-Serie sowie eine riesige Erweiterung für Cyberpunk 2077 angekündigt (die auch eine sehr beliebte Netflix-Anime-Serie erhalten hat).

Die Investition scheint sich gelohnt zu haben, und jetzt schätzt Forbes, dass CD Projekt Red 3,5 Milliarden Dollar wert ist. Das bedeutet, dass CD Projekt Red nun der größte Spielehersteller in Europa ist, nachdem es das französische Unternehmen Ubisoft überholt hat, das mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Forbes glaubt auch, dass die niedrige Bewertung von Ubisoft das Unternehmen zu einem Hauptziel für die Übernahme durch Microsoft, Sony oder einen anderen großen Technologieriesen macht, der in der Branche wachsen möchte.

Zum Vergleich: Sony hat Bungie kürzlich für 3,6 Milliarden US-Dollar gekauft (weit mehr als Ubisoft). So erfolgreich Destiny auch ist, es ist schwer, eine Fundgrube an Serien wie Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon und natürlich kommende Blockbuster wie die neue Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora.

Der Wert von Ubisoft kann auch mit Activision Blizzard verglichen werden, wo Microsoft für letzteres 68,7 Milliarden US-Dollar zahlen will, während Bethesda für 7,5 Milliarden US-Dollar unter den Hammer kam. Andere Giganten sind Capcom mit 8 Milliarden US-Dollar, Square Enix mit 5,5 Milliarden US-Dollar und Take Two mit 25 Milliarden US-Dollar.

Sowohl CD Projekt Red als auch Ubisoft sind in diesem Zusammenhang also relative Leichtgewichte.