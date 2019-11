For Honor: Neuer Held Zhanhu in einer Woche spielbar

For Honor wechselt in die vierte Staffel seines dritten Jahres und Ubisoft Montreal hat sich dafür einen neuen Charakter ausgedacht. Das Update "Sun Da" lässt uns einen...

Ubisoft hat kurz vor Halloween das alljährliche Halloween-Event in For Honor gestartet. Dieses besondere Ereignis ist seit gestern Abend bis zum 1. November spielbar und...

Ubisoft Montreal hat neue Inhalte für For Honor entwickelt, die sie uns heute in einem weiteren Trailer präsentieren. Nachdem das Studio letzte Woche über den...

Ubisoft Montral hat gestern bekanntgegeben, dass sich seit dem offiziellen Serverstart am 14. Februar 2017 über 20 Millionen Spieler in For Honor registriert haben. Fünf...

Sony enthüllt Gratisspiele für Playstation Plus im Februar 2019

am 31. Januar 2019 um 08:56 NEWS. Von Christian Gaca

Mitglieder von Playstation Plus dürfen sich auf zwei PS4-Hits freuen, die ihnen ab dem 5. Februar kostenlos zur Verfügung stehen: For Honor und Hitman: The Complete First...