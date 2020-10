For Honor erscheint auf neuen Konsolen

Per Pressemeldung verkündet Ubisoft, dass For Honor bald auch auf NextGen-Konsolen spielbar sein wird. Wer das Spiel bereits auf PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, darf sein existierendes Profil auf die neuen Konsolen mitnehmen - inklusive aller Einkäufe und Gegenstände.

Weiter heißt es: "Die Verbesserungen, die von Xbox One X und PlayStation®4 Pro übernommen wurden, sind von Beginn an ohne Einschränkung auf allen Next Gen-Konsolen verfügbar...

Zum Start der nächsten Saison, Anfang Dezember, wird For Honor auf allen Next Gen-Konsolen mit 60 FPS spielbar sein. Weitere Details und Updates zu For Honor werden demnächst bekannt gegeben."