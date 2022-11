Football Manager 2023 hat seinen PS5-Start verschoben

HQ

Aufgrund unvorhergesehener Umstände haben Sega und Sports Interactive angekündigt, dass Football Manager 2023 nicht wie ursprünglich geplant nächste Woche auf PS5 debütieren wird. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurden wir darüber informiert, dass "Komplikationen" rund um den Einreichungs- und Genehmigungsprozess dazu geführt haben, dass das Spiel verzögert werden muss, während einige Knicke und Probleme ausgebügelt werden.

Da FM23 nächste Woche auf so ziemlich jeder Plattform debütiert, die Sie sich vorstellen können, sollte bekannt sein, dass alle anderen Ausgaben noch im Zeitplan für das Debüt am 8. November liegen.

"Wir sind am Boden zerstört von diesem Ergebnis, an dem wir seit einigen Wochen unermüdlich mit unseren Partnern arbeiten", sagte Miles Jacobsen, Studiodirektor von Sports Interactive. "Es war besonders schwierig, die Entscheidung für eine Verzögerung zu treffen, da es darum geht, ein großartiges Spiel zurückzuhalten, an dem eine Reihe talentierter Leute innerhalb von SI seit geraumer Zeit enorm hart gearbeitet haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Spiel so schnell wie möglich in die Hände von PS5-Spielern zu bringen."

Diejenigen, die FM23 auf PS5 über den PlayStation Store vorbestellt haben, werden ihre Vorbestellungen storniert und erhalten bald auch eine vollautomatische Rückerstattung. Wann die PS5-Edition erscheinen wird, wird uns gesagt, dass ein Update "so bald wie möglich" zur Verfügung gestellt wird.