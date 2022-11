HQ

Ich bin seit langem der Meinung, dass Sportspiele alle zwei Jahre statt jedes Jahr veröffentlicht werden sollten. Es gibt nicht jedes Jahr genug neue Sachen, als dass die Spieler jährlich den vollen Preis zahlen müssten. Natürlich verstehe ich von der geschäftlichen Seite, warum es getan wird. Das Spiel, zu dem dies wahrscheinlich am besten passt, ist die Football Manager-Serie. Zum Beispiel gibt es keine erweiterten gescannten Spielergesichter oder andere Grafiken, die aktualisiert werden müssen, oder viele Spielmodi, die entwickelt werden müssen, und von Football Manager 2022 bis Football Manager 2023 gab es wirklich keine großen Änderungen. Stattdessen gibt es einige kleine Änderungen, die diese Version tatsächlich zur besten seit vielen Jahren machen.

Es gibt mehrere neue Spieleranimationen, vor allem mit den Torhütern.

Die Football Manager-Serie braucht wahrscheinlich keine große Einführung mehr, sie ist seit Jahrzehnten dieselbe. Aber wenn Sie brandneu sind, kann ich das Spiel am besten als etwas beschreiben, das Ihre Zeit völlig verschlingen wird. Fangen Sie um 20 Uhr an zu spielen und bevor Sie es wissen, ist es 4 Uhr morgens. Dies ist ohne Zweifel eines der fesselndsten Spiele auf dem Markt. Es gibt immer das Gefühl, einen weiteren Tag voraus sein zu müssen, oder noch ein Spiel zu spielen oder schnell nach einem neuen und besseren Stürmer zu suchen, weil man in einer Wüste keinen Sand treffen kann. Es ist Fußball, es ist die Rolle des Managers und hat eine Vielzahl von Texten und Zahlen, die einen Excel-Experten neidisch machen würden.

Die Grundlagen sind natürlich die gleichen. Sie übernehmen ein Team (oder beginnen ohne Verein, wenn Sie möchten) und versuchen dann, Ihr Team zum Erfolg zu führen, indem Sie starke Taktiken aufstellen, Spieler kaufen und verkaufen und andere Dinge. Aber all diese Elemente haben viele Schichten, es ist wie eine Zwiebel. Sie müssen die Teamauswahl kontrollieren, wie Freistöße funktionieren, ob Sie einen offensiven oder defensiven Stürmer wollen, welcher Spieler der gegnerischen Mannschaft der gefährlichste ist und so weiter. Es ist schwer zu beschreiben, wie tief dieses Spiel ist und es kann sich überwältigend anfühlen. Zum Glück können Sie andere Trainer sich um die Dinge kümmern lassen. Sie möchten keine Vertragsverlängerungen abwickeln? Lassen Sie es jemand anderen tun. In den letzten Jahren wurden dem Spiel eine Vielzahl von Mitarbeiterrollen hinzugefügt, vom Rekrutierungsanalysten bis zum Fußballdirektor, um alle Aspekte der täglichen Arbeit zu verwalten.

Fans haben jetzt ihren eigenen Bereich mit Informationen und Erwartungen.

Eine der Neuerungen in diesem Jahr ist ein verbessertes Rekrutierungssystem. Unter anderem können Sie die Entwicklung Ihres Teams für ein paar Saisons im Voraus planen, mit Feedback von Trainern, wie sie denken, dass sich Ihre Spieler entwickeln werden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein bestimmter Teil Ihres Teams nicht stark genug ist, können Sie jetzt eine bestimmte Schwäche anvisieren, bei der die Scouts versuchen, Spieler zu finden, die sie korrigieren. Aber achten Sie darauf, wie Ihre aktuellen Spieler reagieren, denn wenn sie das Gefühl haben, dass Sie sie ersetzen möchten, werden sie Sie direkt fragen. Und eine schlechte Antwort kann zu einem schlechten Kaderzusammenhalt führen, wenn der Spieler das Team im Rücken hat.

Die Dynamik im Verein ist sehr wichtig und eine weitere Neuheit in diesem Jahr ist das Feedback der Fans. In der Vergangenheit konnten wir kleine Hinweise darauf sehen, wie die Fans reagieren, aber dieses Jahr gibt es einen eigenen Bereich für die Fans. Dort können Sie sehen, wie sie geteilt sind, ob es hauptsächlich Hardcore-Fans, Familien oder "Gelegenheitsspieler" sind, die zu Ihren Spielen gehen. Du kannst sehen, wie sehr die Fans das Board beeinflussen und wenn du Fans, die das Board beeinflussen, nicht magst, ist das keine gute Nachricht für dich. Sie haben auch ihre eigenen Erwartungen an dich, wie zum Beispiel Spieler aus den Jugendmannschaften zu holen oder Angriffsfußball zu spielen. Genau wie das Board es Ihnen zu Beginn jeder Saison sagt.

Die Champions League ist jetzt im Spiel, mit begleitenden Grafiken.

Das vielleicht sichtbarste aller neuen Features sind jedoch die Lizenzen. Jetzt gibt es endlich die großen Europapokale mit echten Namen und allem. Die Champions League inklusive der klassischen Hymne sowie die Europa League und Conference League sind da. Eine wirklich starke Neuanschaffung durch die Entwickler. Dazu kommen auch die Grafiken vor dem Spiel mit Teamaufstellungen, die so angezeigt werden, als ob Sie im Fernsehen zusehen würden, sowie die Ergebnisgrafik in der oberen linken Ecke und sogar das Logo im Mittelkreis, wenn die Spieler das Spielfeld betreten. Ein wirklich guter Schritt in die richtige Richtung.

Auch auf dem Platz geht es in die richtige Richtung. Computergesteuerte Manager sind jetzt besser in der Lage, auf das zu reagieren, was Sie während der Spiele tun, und versuchen möglicherweise, Ihre Änderung mit ihren eigenen zu kontern. Sie können auch unterschiedlich spielen, je nachdem, auf welche Art von Gegner sie treffen und wie wichtig das Spiel ist. Die Grafiken werden ebenfalls aktualisiert, obwohl es natürlich nicht wie FIFA 23 aussieht. Am auffälligsten sind wohl die Torhüter, die vorher eher klobig aussahen. Jetzt gibt es neue Animationen für verschiedene Arten von Speichern und es hat nicht lange gedauert, bis ich bemerkt habe, wie viel besser es aussieht. Draußen auf dem Platz gibt es eine verbesserte erste Berührung, bessere Zweikämpfe und mehr. Es fühlt sich einfach realer an als zuvor.

Die Rekrutierung wurde aktualisiert und Sie können jetzt Ihren Kader für zwei Saisons im Voraus planen.

Football Manager 2023 macht keine großen Schritte nach vorne, aber es braucht genug kleine Schritte, um den Unterschied spürbar zu machen. Die neue Lizenzierung für die Champions League, Europa League und Conference League war dringend erforderlich und trägt zusammen mit verbesserten Spieleranimationen wesentlich dazu bei, dass sich dieses Spiel wie das lebensechteste Spiel in der Geschichte der Serie anfühlt.