Die wesentlichsten Neuerungen spielen sich natürlich unter der Oberfläche ab. Man bemerkt sie auf dem ersten Blick gar nicht.

Habe ich versehentlich die Version vom letzten Jahr installiert? Ronaldo spielt jetzt zwar für „Man UFC" und Messi ist bei einem Verein namens „PSG", aber sonst scheint doch alles beim Alten geblieben zu sein... War es also doch nur ein Update? Nach zehn Stunden weiß ich immer noch nicht so recht, was an Football Manager 2022 nun bitte neu sein soll. Ich musste tatsächlich erst die offizielle Seite des Spiels besuchen, um die großen Unterschiede zum Vorgänger nachzulesen. Es gibt zwar einige Änderungen, aber die fallen kaum ins Gewicht.

In Fußballspielen wird bekanntlich immer die „neue" Engine angepriesen, die Animationen beim Dribbling und die Spielerbewegungen verbessert. Diese Simulation protzte aber nie mit einer FIFA-Grafik und deshalb macht das nun auch kaum einen Unterschied. Natürlich ist es gut, dass die technische Grundlage optimiert wird, schon allein weil dann hoffentlich nicht mehr so viele alberne Dinge während des Matchs passieren wie beim Vorgänger.

Dann wäre da noch der neue Daten-Hub, der uns mit diversen Statistiken aus Schlüsselszenen des Spiels versorgt oder anzeigt, wie sich unser Team im Vergleich zum Rest der Liga so schlägt. Tore pro Spiel, Passfrequenz, gewonnene Zweikämpfe - solche Dinge bekommt ihr dort angezeigt und aufgereiht. Ihr könnt in diesem Segment jede Menge Informationen einsehen und falls Statistiken euer Ding sind, dürft ihr euch in Football Manager 2022 nach Herzenslaune durch Datensätze wühlen. Die meisten von uns werden aber wohl eher selten so sehr ins Detail gehen, vermute ich jedenfalls.

Stochastik und Statistiken müssen schon euer Ding sein, wenn ihr solche Sportsimulationen spielen wollt. Aber wenn man sich reinkniet, dann bockt das Game durchaus.

Die Teambesprechungen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, sind ebenfalls neu. Darin wird besprochen, nach welchen neuen Spielern Ausschau gehalten werden soll, wer Elfmeterschütze wird, es gibt Trainingstipps und vieles mehr. Ihr könnt das Feature auch komplett abstellen oder die Intervalle nach euren Wünschen anpassen, falls ihr eine Pause davon braucht. Es ist eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob eurem Club und den Spielern vielleicht etwas fehlt, aber nach ein paar solcher Teambesprechungen, habe ich mir nur noch gelegentlich eine Zusammenfassung anzeigen lassen.

Sports Interactive hat außerdem ein neues Deadline-System eingeführt, mit neuen Scout-Charakteristiken und veränderten Spielerwerten am letzten Transfertag. Es ist eine nette Neuerung, aber keine drastische Veränderung, denn die Deadline gab es ja früher auch schon. Im Grunde spielen wir also immer noch den guten alten Football Manager, wie schon vor zehn Jahren. Die Zeit vergeht wie im Flug und ehe ihr euch verseht, wird es draußen schon wieder hell. Wenn man ein Spiel verliert, studiert man eine Stunde lang die Transferliste und findet bessere Spieler. Das Spiel bietet diese Tiefe, denn ihr könnt Stunden in den Menüs verbringen, ohne überhaupt den nächsten Spieltag gestartet zu haben.

Die Qualität der Übersetzung schwankt leider etwas. Wörter werden falsch geschrieben oder gar nicht übersetzt und das nervt bei einem Spiel, das in erster Linie auf Text basiert. Die Pressekonferenzen sind zurück und mit euren Antworten hebt oder senkt ihr die Moral der Spieler. Unsere Medienpräsenz beeinflusst letztlich auch, wie sehr uns die Fans und der Vorstand vertrauen. Als Liebling der Presse werden die Fragen etwas angenehmer, aber genau wie bei den Teambesprechungen habe ich schnell das Interesse verloren und die Arbeit meinem Assistenten übertragen.

Viele Features könnt ihr auch abstellen, damit ihr euch auf andere Bereiche konzentrieren könnt.

Der große Reiz von Football Manager 22 ist die Wahl der richtigen Taktik und das Finden einer passenden Aufstellung, mit der man Spiele gewinnt. Das ist gar nicht so leicht und kann ab und zu auch frustrieren. In meinen letzten sieben Spielen mit dem Paris FC in der zweiten Liga hat meine Verteidigung nur fünf Tore zugelassen, doch im gleichen Zeitraum konnte die Mannschaft nur zwei Treffer erzielen. Warum treffen meine Stürmer einfach nicht? Brauche ich eine Doppelspitze? Antworten auf diese Fragen zu finden, hat mich einige schlaflose Nächte gekostet.

Genau diese Dinge machen solche Simulationen so interessant. Einen kleinen Club zu einer Bedrohung für die Besten der Liga zu machen oder mit einem starken Team die Liga weiter zu dominieren, das wird nicht so schnell langweilig. Football Manager 2022 hat nicht wirklich viel Neues zu bieten, aber es wurde an einigen Stellen zumindest ein wenig aufpoliert. Nichts davon sticht direkt ins Auge, doch wir bekommen den gleichen, guten, alten Football Manager zurück, und daran ist doch auch nichts verkehrt. Die Reihe ist noch genauso, wie ich sie lieben gelernt habe, aber vielleicht würde es reichen, alle zwei Jahre ein neuer Teil zu veröffentlichen...