Football Manager 2021 verzögert sich, soll aber noch 2020 loskicken

2020 war bislang kein einfaches Jahr, denn die globale Coronavirus-Pandemie hat die meisten Branchen in die Knie gezwungen. In der Videospielbranche erleben wir vielerorts eine Verlangsamung der Produktion, da sich die Entwicklungsphase ausdehnt, um sich den veränderten Arbeitsbedingungen der Menschen anzupassen. In einem langen und detaillierten Brief auf der offiziellen Webseite von Sports Interactive stellt der Studiochef Miles Jacobson klar, dass die nächste Iteration im beliebten Sport-Sim-Franchise Football Manager genau aus diesem Grund etwas später erscheint, als ursprünglich geplant.

Das Game bleibt für 2020 datiert, wird den jährlichen Termin im November aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht schaffen. Sports Interactive ist es trotz des COVID-19-Notfalls gelungen, in dieser Zeit der Unsicherheiten finanziell stabil zu bleiben, weshalb die Verzögerung, wie Jacobson beschreibt, "zweckmäßig" genutzt werden kann. Das Ziel bestehe aktuell darin, einige Spiele der Serie (und vermutlich auch Football Manager 2021) auf zusätzlichen Plattformen und Geräten zu starten. Wir vermuten er meint die nächste Konsolengeneration, aber das ist nicht offiziell bestätigt worden.