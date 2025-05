Weißt du, was passiert, wenn man einen Haufen unglaublich generischer Charakterdesigns, eine Tasse Rocket League, einen Schuss FIFA, drei Teelöffel Super Mario Strikers, sechs Teelöffel Mikrotransaktionen und eine Tüte frustrierend schlechter Spielmechaniken nimmt und alle Zutaten in einem Haushaltsassistenten mischt, vier Stunden lang mixt und dann einfach ein paar Wochen in der Speisekammer liegen lässt? Dann bekommst du Football Heroes League und es ist kein sehr gut gebackener Kuchen. Eigentlich gar nicht.

»Jawohl!" dachte ich, als Petter fragte, ob jemand Football Heroes League überprüfen möchte. Ich hatte vorher noch nie davon gehört, aber ich hatte gehofft, von einer schönen Mischung aus Rocket League und normalem autofreiem Fußball angenehm überrascht zu werden. Nachdem ich im Laufe der Jahre sowohl FIFA als auch Rocket League gespielt habe, klang es für mich auf jeden Fall nach etwas, in das ich mich hineinbeißen sollte. Also startete ich mit den Händen vor dem Computer und der Tastatur das Spiel und wartete darauf, von einem weiteren frechen fußballähnlichen Kampfsimulator verzaubert und gepackt zu werden, aber all diese Freude und dieses Engagement waren völlig abwesend und meine Stimmung wurde irgendwo auf die vierte Liga gesenkt.

Ich habe gewonnen! Ja, schaut mal, wie glücklich ich dort in der Mitte zwischen Bambaka und Destrodid bin.

Lassen Sie mich mit dem Oberflächlichen beginnen, dort befindet sich sowieso der Großteil des Inhalts. Das Design ist so langweilig und generisch, dass ich vor dem Bildschirm wie erstarrt war, als ich das Spiel zum ersten Mal in Bewegung sah. Es ist klar, dass sie sich Fortnite angesehen haben und dachten, sie würden ihr Erfolgsrezept nachahmen. Charaktere mit hohem Wiedererkennungswert, für die die Leute gutes Geld bezahlen, um sich in verschiedenen Kleidungsstücken und Themen zu verkleiden. Leider haben sie dort das Ziel verfehlt, und zwar ziemlich kläglich. Für mich, der mit der Entwicklung des Spiels überhaupt nicht vertraut ist, sieht es so aus, als hätten sie einen KI-Bot gebeten, einen Charakter zu entwerfen und ihn dann in 3D modelliert und direkt ins Spiel geschoben. Es sind nicht nur die Charaktere, die langweilig, generisch und mehlig sind - das ganze Spiel hat diesen Ton in allem, von den Menüs über die Fußballfelder bis hin zu der Art und Weise, wie die Spieler die Tore mit Fortnite Tänzen mit einem hohen (hohen!) Gruselfaktor feiern.

Es ist wahrscheinlich angebracht, ein wenig über die Struktur des Spiels zu beschreiben und was man eigentlich tun muss. Fußball, jeder weiß, was das ist. Du schießt einen Ball ins Tor und machst ein Tor. Es ist das gleiche Rezept in Football Heroes League, aber es ist ein bisschen so, als hätten die Entwickler, Run Games, alles getan, um es so klebrig wie möglich zu machen. Zähflüssig? Du denkst - und ja, das ist eine berechtigte Frage. Du kannst zwei gegen zwei oder drei gegen drei spielen, und obwohl die Spielfelder relativ groß sind, gibt es keine Oberfläche, auf der du Fußball spielen kannst, weil alle Spieler hektisch auf die Schusstasten drücken und Spezialfähigkeiten immer und immer wieder wiederholen, so dass alles, was an Fußball erinnern könnte, von einer Klippe geworfen und nur noch geschmiert wird.

Da hilft auch nicht die Tatsache, dass Kontrolle unnötig schwer zu beherrschen ist. Es ist sicherlich möglich, es zu meistern, aber es ist schwer, die Motivation zu finden, auf dem Weg dorthin auch nur ein bisschen zu wandern. Ich habe Football Heroes League auf dem Computer gespielt, mit Maus und Tastatur und es war im Nachhinein keine großartige Erfahrung. Beim Laufen soll man beim Passen oder Schießen mit der Maus zielen. Die Idee ist auch, die rechte Maustaste gedrückt zu halten, um den Ball zu dribbeln, während man mit Raum springt und mit der Umschalttaste schnell läuft. Füge ein paar zusätzliche Tasten hinzu (Q, E und R, um genau zu sein), um die Spezialangriffe unterzubringen. Ein bisschen mehr Würze gibt es, wenn man schießt und die linke Taste an der Computermaus gerade lange genug gedrückt halten muss, um einen Schuss abzufeuern, der nicht wie eine senile Schildkröte mit Rollerblades über das Gras rollt. Wenn Sie es ausgefallen haben wollen, können Sie das natürlich auch tun, indem Sie hier und da ein paar Knöpfe drücken, um den Ball in die Luft zu tupfen. Es mag nicht schwierig klingen, aber dann kommen sowohl Spieler als auch Gegner hinzu, die alles tun, um auch nur den Versuch, echten Fußball zu spielen, zu sabotieren. Was es noch schlimmer macht, ist, dass niemand das Spiel spielt, also haben die Entwickler es mit Bots vollgestopft, die Zidane, Messi und Bergkamp offensichtlich nicht Fußball spielen gesehen haben. Es ist eine ständige Abwanderung und... naja, klebrig.

Es gibt kein Leben unter der Oberfläche. Identität fällt durch ihre Abwesenheit auf.

Dann ist das Spiel auch noch schlecht optimiert. Sie sinkt oft auf 40-50 Bilder pro Sekunde und das, obwohl ich einen schönen Computer habe. Es ist erwähnenswert, dass das Spiel im Early Access veröffentlicht wird und dass Run Games hoffentlich Fehler beheben und das Spiel verbessern wird, bevor es in seiner endgültigen Form veröffentlicht wird. Auch die Grafik im Allgemeinen ist nichts, worauf man stolz sein kann. Sie sind körnig und es gibt einen Bewegungsunschärfe-Filter über dem Spiel, der nicht ausgeschaltet werden kann. Mit allen Grafikeinstellungen auf Maximum sieht es okay aus, fällt aber herunter, weil es wieder einmal so lächerlich generisch ist.

Kehren wir noch einmal zu den Charakteren zurück. Wir haben fünf Fußballhelden zur Auswahl und ich dachte, ich stelle sie nacheinander vor. Zuerst haben wir Jett Kenzo, anscheinend ein tödlicher Stürmer, der die Bälle so hart schießen kann, dass die Schüsse direkt durch die Gegner hindurch brennen. Dann ist da noch Frostine, ein Mittelfeldspieler, der das Mittelfeld mit Hilfe des Eises kontrollieren kann. Die dritte Heldin heißt Beckers und auch sie ist eine schnelle, schnelle und hart kämpfende Mittelfeldspielerin. Der Nächste ist Leo, ein Löwe, der auch Verteidiger ist, und zwar ein starker, der ahnungslosen Fußballern mit Leichtigkeit die Beine bricht. Der letzte in der Reihe ist Bun-E, der mit seiner Armee von Roboterkaninchen eine undurchdringliche Verteidigung schafft. Zusammen erschaffen sie den generischsten Haufen von Charakteren, die je erschaffen wurden, und das ist keine schlechte Sache.

Jett, Frostine und Beckers. Cool, so sehr cool...

Leo und Bun-E. Generische Liga.

Das größte Problem, das ich habe, ist mit Bun-E und ihren Hasenkumpels. Nicht nur, dass ihr Design eindeutig von D.Va von Overwatch abgekupfert ist, sondern ihre Armee von Hasen ist auch das nervigste, was ich je in einem Spiel gesehen habe. Sie laufen im Spiel buchstäblich um sie herum und fügen dem ohnehin schon klebrigen Spiel noch mehr Glibber hinzu. Wie bei allen anderen Charakteren sind ihre Spezialangriffe frustrierend, da sie die Hasen wie Raketen über das Feld schicken und das klebrige Chaos Football Heroes League weiter (!) vergrößern kann.

Das Gefühl, das ich habe, ist, dass Run Games dieses Spiel überstürzt herausgebracht hat, um das neue Fußballspiel von Sloclap zu schlagen - Rematch. Sie wollen auf der Welle und dem Hype reiten und sich die Spieler schnappen, bevor es veröffentlicht wird. Es ist leider nicht gut ausgegangen. Es ist definitiv eine Schande, denn dies ist ein Genre, das definitiv qualitativ hochwertigere Spiele gebrauchen könnte. Was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr Platz, mehr Möglichkeiten, tatsächlich Fußball zu spielen und weniger generischer Müll. Unidentifiziert und langweilig, das ist Football Heroes League auf den Punkt gebracht und ich hoffe, Run Games kann den Topf umrühren und das Spiel reparieren, bevor es veröffentlicht wird, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es möglich ist, ohne alles in den Mülleimer zu werfen und bei Null anzufangen.