Focus: "Wir stapeln keine Studios, sondern eine Föderation von Talenten"

HQ

Die BIG Conference in Bilbao am Wochenende legte einen großen Fokus auf Publishing, Scouting und Brückenbau zwischen Verlagen und Studios. Yves Le Yaouanq, CCO von Focus Entertainment, war dort, um darüber und die Akquisition zu sprechen, und er schaute auch vor der Kamera von GRTV, um seine Gedanken zu teilen.

"Also ja, es gibt offensichtliche IP- und Studio-Akquisitionen, aber es geht wirklich um die Teams und was sie liefern können", betont Le Yaouanq auf die Frage nach dem Akquisitionswahn, der in letzter Zeit in der Branche zu sehen ist. "Bei Focus zum Beispiel stapeln wir keine Studios, wir sind eher eine Föderation von Talenten, also verschiedene Studios, die etwas Einzigartiges mitbringen können, das ihr eigenes Rezept und Know-how hat und das fördern und mit den anderen teilen kann. Also die Gruppe zu stärken und gemeinsam zu wachsen, was wirklich die Philosophie von Focus ist, zusammen zu wachsen."

HQ

"Nun, Auszeichnungen sind immer großartig", fährt er später im Interview fort, da A Plague Tale: Requiem für verschiedene Titanium Awards nominiert wurde. "Für uns ist die allererste Auszeichnung zuerst der Spielerempfang, den wir bei der Veröffentlichung des Spiels erhalten haben. Darüber hinaus ist es wirklich etwas zu sehen, denn sie sind keine Triple-A-Firma, Asobo ist kein Triple-A-Studio und Triple-A geht es nicht um Qualität, es geht darum, Szenen auf eine begrenztere Art und Weise zu machen, sondern großartige Szenen zu machen. Das macht uns sehr glücklich, mit Unternehmen und Spielen konkurrieren oder zumindest nominiert zu werden, die in Bezug auf die finanziellen Mittel sehr unterschiedlich sind."

"Hardspace ist wirklich etwas Einzigartiges für sich", fügt er hinzu, als er über das GOTY-Material 2022 von Focus spricht. "Es ist eine unglaubliche Zusammenarbeit mit einem wunderbaren Studio, es ist fast wie eine Liebesgeschichte mit Blackbird [Interactive]. Es war wie OK, alle sind jetzt, was werden wir als nächstes zusammen tun? So ist es natürlich das gleiche mit Asobo und das gleiche mit Don't Nod (wir haben Vampyr gemacht). Und das ist auch eine sehr wichtige Sache, wir suchen nicht nach One-Shot-Zusammenarbeit. Wenn Sie die Geschichte von Focus sehen, waren es immer zwei, drei, vier, fünf ... für einige noch mehr Kooperationen zwischen Publishern und Entwicklern. Erstens bedeutet es, dass Entwickler und Studios glücklich mit uns zusammenarbeiten, aber es bedeutet auch, dass wir zusammen wachsen."

Nach dem großartigen Empfang von Hardspace: Shipbreaker, was möchtest du vom Studio in Vancouver sehen? Hinterlasse unten einen Kommentar.