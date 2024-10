Focal bringt einen kabellosen Lautsprecher im Wert von 36.500 € auf den Markt

HQ

Der französische High-End-Lautsprecherhersteller Focal hat gerade seine neuen drahtlosen Lautsprecher Focal Diva Utopia auf den Markt gebracht, die den atemberaubenden Klang und Stil ihrer Utopia -Reihe kombinieren und mit High-End-Verstärkungen von British Naim kombinieren, einer Firma, die sie praktischerweise vor fast 15 Jahren gekauft haben.

Die Qualität ist so, wie man es in dieser Preisklasse erwarten würde. Es handelt sich um einen Ganzkörper-Drei-Wege-Standlautsprecher, wenn auch in einem modernen und leicht vom Art Deco inspirierten Design. Mit seiner 32-Bit-Architektur unterstützt es mehr oder weniger alles, was auf dem Markt erhältlich ist, und ermöglicht DSD-Formate und Streaming, einschließlich dedizierter hochauflösender Streaming-Dienste wie Tidal und Qobuz.

Wie von Focal erwartet, kommen diese High-End-Lautsprecher mit invertierten, reinen Beryllium-Hochtönern, vier Tieftönern und einem 6,5-Zoll-Mitteltöner. Jede Sektion verfügt über eigene Verstärkermodule mit einer vollen Systemleistung von 800 Watt. Das futuristisch schwebende Design wird zudem mit einem filzartigen Oberflächenmaterial kombiniert.