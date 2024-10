Fnatic trennt sich von League of Legends Cheftrainer

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass westliche Teams dazu neigen, bei der League of Legends World Championship ins Straucheln zu geraten, was wir auch bei der diesjährigen Veranstaltung gesehen haben, bei der es nur die League of Legends Championship Series FlyQuest bis zur Knockout Stage geschafft haben, wobei jede League of Legends EMEA Championship -Seite es nicht so weit geschafft hat. Diese Probleme halten westliche Teams jedoch nicht davon ab, den Gipfel zu erreichen, und um dies in der Saison 2025 zu erreichen, hat Fnatic einen Trainerwechsel vorgenommen.

Die britische E-Sport-Organisation hat bekannt gegeben, dass Cheftrainer Tomáš "Nightshare" Kněžínek von seinen Aufgaben im Team entbunden wurde. Seine Amtszeit bei Fnatic war von Höhen und Tiefen geprägt, mit einem Sieg vonLEC Spring und mehreren zweiten Plätzen.

Über die Entscheidung, andere Coaching-Möglichkeiten zu erkunden, erklärte Fnatic: "Tomáš kam zu Fnatic an einem Tiefpunkt in unserer Geschichte, nachdem er beim Winter Split 2023 einen extrem schlechten 9. Platz belegt hatte, und wir sind unglaublich stolz auf seine Bemühungen, unsere Saison 2023 zu drehen, um uns einen Platz bei den Worlds zu sichern und uns 2024 in 3 LEC-Split-Finals zu führen.

"Leider haben wir es nicht geschafft, den letzten Schritt zu machen, um uns eine LEC-Trophäe zu sichern, und nach dem Abschluss unserer Weltmeisterschaft 2024 glauben wir, dass es Zeit für einen neuen Ansatz mit jemand Neuem an der Spitze ist, in Verbindung mit anderen personellen Veränderungen, die für unsere Berliner Aktivitäten geplant sind und die wir in den kommenden Wochen gerne mit Ihnen teilen möchten."

Es ist unklar, wen Fnatic als Ersatz für Nightshade ins Auge fasst.