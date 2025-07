Fnatic nimmt eine Reihe von Änderungen am League of Legends Team vor

HQ

Fnatic hat eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um seine Chancen im League of Legends EMEA Championship zu verbessern. Die Organisation hat ihre Midlane überarbeitet, ihren aktuellen Star fallen gelassen und durch ein junges koreanisches Wunderkind ersetzt, während sie gleichzeitig einen neuen Performance-Coach in ihre Reihen aufgenommen hat.

Marek "Humanoid" Brázda wurde von seiner Rolle als Midlaner von Fnatic gestrichen und der Spieler wechselte auf die Bank, um Platz für Yun "Poby" Sung-won zu machen. Wenn wir über diese Änderung sprechen, beschreibt Fnatic den Übergang von Humanoid als eine Veränderung, die nach "tiefer Überlegung" und in der Hoffnung erfolgte, dass Poby "die LEC retten" kann.

Andernfalls kommt Richard als neuer Leistungstrainer des Teams hinzu, eine Verpflichtung, die darauf abzielt, "die Leistung der Spieler zu optimieren, eine widerstandsfähige Teamkultur zu fördern und sicherzustellen, dass die Mannschaft mental und körperlich darauf vorbereitet ist, auf höchstem Niveau zu konkurrieren".

Was die nächsten Schritte für Fnatic betrifft, so wird das Team nächste Woche im LEC Summer Season wieder in Aktion treten.