FMV-Adventure Immortality vertuscht Verschwinden von Marissa Marcel im Sommer auf Xbox und PC

Half Mermaid Productions, das Entwicklerstudio von Sam Barlow (Her Story), hat letzte Woche auf dem [email protected] Spielszenen aus ihrem neuen Spiel Immortality präsentiert, die gestern Abend in einer erweiterten Fassung (mit 20 zusätzlichen Sekunden) im Rahmen der Future Games Show wiederverwendet wurden. In diesem neuen Adventure untersuchen wir das Verschwinden der Schauspielerin Marissa Marcel, indem wir Filmszenen mit der Darstellerin in Augenschein nehmen. Ihr müsst die Filmausschnitte aufmerksam verfolgen, um Bildfehler zu identifizieren, die verraten, dass am Material gefuscht wurde. Das Entwicklerstudio beschreibt Immortality als "interaktive Filmtrilogie" und möchte das Spiel im Sommer auf Xbox-Plattformen und PC veröffentlichen.