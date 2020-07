FMV-Adventure Death Come True: PC-Fassung naht

You're watching Werben

Letztes Jahr erfuhren wir, dass Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka an einem Live-Action-Video-Adventure namens Death Come True mitarbeitet. Für Nintendo Switch, iOS und Android wurde der Titel bereits am 25. Juni veröffentlicht.

Death Come True wurde allerdings für 5 Plattformen angekündigt. Bei den beiden anderen handelt es sich um die PS4 und den PC. Zum Release der PS4-Version haben wir noch keine genaueren Informationen, dafür wurde nun das Veröffentlichungsdatum für den PC angekündigt.

Laut offiziellem Twitter-Account des Spiels wird Death Come True weltweit am 17. Juli um 17:00 Uhr (JST) via Steam erscheinen. Falls ihr bereits ein Auge auf die PC-Version geworfen habt, müsst ihr euch also nicht mehr lange gedulden.

Weitere Details zu Death Come True findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite.