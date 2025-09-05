FlyQuest teasert eine große League of Legends Ankündigung an, nachdem es darüber nachgedacht hat, wie sich die "Landschaft verändert hat"

HQ

Die kompetitive Welt League of Legends hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, besonders in Nordamerika, wo Riot darum gekämpft hat, eine Szene zu entwickeln, die so erfolgreich ist wie die LEC und die verschiedenen asiatischen Ligen. In der Tat haben verschiedene namhafte Organisationen das Unternehmen verlassen, und weitere werden es bald tun, da die berühmten Titanen entweder aussteigen, um in anderen Regionen anzutreten, oder die Szene ganz verlassen.

Vor diesem Hintergrund hat FlyQuest jetzt eine wichtige Ankündigung angekündigt, die sich um seine Position in League of Legends dreht. Wir wissen im Moment noch nicht genau, worauf sich dies beziehen wird, da die vollständige Ankündigung heute, am 5. September, um 19:00 Uhr BST/20:00 Uhr MESZ erfolgen wird. Aber wir haben eine Erklärung, die hinzufügt:

"Seit 2017 ist FlyQuest ein stolzer Teil des Ökosystems von League of Legends. Unsere Siege, Errungenschaften und andere unzählige Momente in dieser Szene haben uns zu dem gemacht, was wir sind, und unsere Liebe zum E-Sport definiert.

"Es ist jedoch unmöglich zu ignorieren, wie sehr sich die Landschaft verändert hat.

"Mit dem Ausstieg von Organisationen wie Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Evil Geniuses und zuletzt 100 Thieves mussten wir als Unternehmen nach innen schauen und uns fragen, wie die Zukunft von League of Legends - und der Platz von FlyQuest darin - aussieht."

Die Aussage ist vage, aber die oft zuverlässigen Leute von Sheep Esports haben einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass FlyQuest die LTA verlassen und nach China gehen wird, um Royal Never Give Up in der LPL zu ersetzen. Wir werden sehen, ob dies im Laufe des Tages der Fall sein wird.