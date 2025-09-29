FlyQuest stemmt die Trophäe in die Höhe und wird Sieger der LTA 2025

HQ

Die League of Legends Championship of the Americas Saison 2025 ging gestern zu Ende, als die Regional Championship Gastgeber war und die Besten aus der LTA North gegen die Besten aus der LTA South antraten.

Nach einer Reihe von harten Ereignissen setzte FlyQuest seine Dominanz fort und baute auf dem Sieg von Split 2 und Split 3 auf, indem sie auch Vivo Keyd Stars besiegte und auch die Regional Championship gewann.

Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass wir die drei LTA Mannschaften kennen, die bei Worlds anwesend sein werden, da FlyQuest und Vivo Keyd Stars von 100 Thieves begleitet werden, die ihr Ticket durch einen Sieg über Red Canids im Halbfinale des unteren Brackets für das Event gelöst haben, bevor sie im Finale des unteren Brackets gegen Vivo Keyd Stars verloren haben.