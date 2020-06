Flüchtiger Citybuilder Airborne Kingdom lädt in luftiger Höhe zum Erkunden vergessener Technologien ein

Am Wochenende haben wir auf der PC Gaming Show den kommenden City-Builder von The Wandering Band gesehen - Airborne Kingdom. Im Gegensatz zu anderen Spielen aus dem Genre der Aufbaustrategie bauen wir hier eine fliegende Stadt und reisen mit ihr durch die Welt. Es ist in der Tat ein faszinierendes Thema, denn während wir die mysteriösen Länder des Brachlandes erkunden, entdecken wir die verlorenen Technologien unserer Vorväter und stärken damit unsere eigenen Fähigkeiten. All das hat noch einen höheren Sinn, denn wir wollen die "Harmonie in der Welt wiederherstellen", heißt es in der Pressemitteilung.

