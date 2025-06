Florence Pugh und A24 sollen zu den Teilnehmern gehören, die versuchen, Tiny Chef zu retten

HQ

Vielleicht bist du mit The Tiny Chef Show vertraut, da die Kinderserie in letzter Zeit in den sozialen Medien sehr beliebt geworden ist, nachdem sie von Nickelodeon abgesetzt wurde, was durch eine herzzerreißende und emotionale Ankündigung des Schöpfers gekennzeichnet war, in der der ikonische Protagonist auf die traurige Nachricht reagierte. Dies hat dazu geführt, dass viele die Serie retten wollen, so sehr, dass eine Crowdfunding-Initiative ins Leben gerufen wurde, die sogar von Florence Pugh und A24 unterstützt wurde.

Dies wurde von Co-Schöpferin Rachel Larsen in einem Interview mit Vulture verraten, als uns gesagt wurde, dass "Florence Pugh ein großer Fan ist, also hat sie gerade eines der Videos gepostet. Melissa McCarthy. Das sind Menschen, die wir total bewundern und lieben und von denen Chef ein Fan ist. Und A24 hat uns gerade eine Nachricht geschickt."

Bisher wurden rund 80.000 US-Dollar für die Show gesammelt, wobei 60.000 US-Dollar aus einmaligen Spenden und weitere 20.000 US-Dollar von Fanclub-Mitgliedern stammen. Dies hat zu einem gewissen Optimismus geführt, was die Zukunft von Tiny Chef angeht, da Mitschöpfer Ozi Akturk erklärt, dass "er nicht aufgeben wird", was Larsen im Folgenden näher erläutert.

"Im Moment ist er ein bisschen traurig, aber er ist so unberechenbar! Ich habe das Gefühl, dass sein nächstes Abenteuer schockierend sein wird - egal ob es ein Film, eine weitere Kochshow oder eine Varieté-Show ist. Das nächste, was er tut, wird anders sein als alles, was er bisher getan hat. Wir können gute Sachen machen, egal was passiert. Die Leute sollten dran bleiben und seine Reise verfolgen. Wir sind eine von so vielen Shows in dieser Situation und wir haben gerade diesen Moment eingefangen, aber vielleicht gibt es einen neuen Weg nach vorne."

So oder so, es sieht so aus, als ob Tiny Chef zurückkehren wird, wenn auch auf eine andere Art und Weise als die, für die er bei Nickelodeon während seiner ersten beiden Staffeln bekannt wurde.