Wenn große Imperien zusammenbrechen, kann das manchmal gewaltsam geschehen. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg geworden wäre. Flashpoint Campaigns: Cold War stellt dir diese Frage, indem er dich zum General der NATO oder der Warschauer Pakt-Streitkräfte befördert. Dieser Simulator ist ein Versuch von On Target Simulations, Ihnen herauszufinden, was passiert sein könnte. Heute wissen wir jedoch, dass die Sowjetunion in den letzten Jahren ihres Bestehens Schwierigkeiten gehabt hätte, einen globalen Konflikt dieses Ausmaßes zu bewältigen. In Wirklichkeit waren die letzten Jahre der Sowjetunion von inneren Problemen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Reformen geprägt, die katastrophale Folgen hatten.

Ich möchte zunächst sagen, dass dies ein Produkt für diejenigen ist, die klassische Kriegsstrategiespiele in modernerem Paket mögen. Du hast Anleitungen von fast 1000 Seiten, die du regelmäßig durchgehen solltest, und eine ziemlich hohe Lernkurve. Es ist hilfreich, wenn du Flashpoint Campaigns: Red Storm und dessen Fortsetzung Southern Storm ausprobiert hast. Natürlich kannst du auch einfach reinspringen und auf Dinge tippen, aber das Spiel ist wie ein Tatort gestaltet. Um Fingerabdrücke zu sehen, braucht man Ausrüstung, um DNA zu testen, braucht man Zugang zu einem Labor. Und wenn du versuchen willst, die Abfolge der Ereignisse zu verstehen, musst du die Szene selbst untersuchen. Der Titel verlangt von dir, dich mit mehreren seiner Spielsysteme wohlzufühlen.

Auch wenn das Spiel nicht alle Farbtöne aus dem Werkzeugkasten verwendet, denke ich, dass die wichtigen Dinge leicht zu erkennen sind.

Flasphpoint Campaigns: Cold War ist mit einem starken Fokus auf die Nutzung von Filtern und Befehlen in der Benutzeroberfläche konzipiert. Um ein klares Beispiel zu geben: Es ist wichtig zu sehen, wie weit deine Truppen schießen können, wie hoch jedes Hexfeld ist oder wie viel Verteidigungswert es hat. Wenn man solche Filter auf die Welt legt, bekommt man ein tieferes Verständnis der Simulation. Es ist das Äquivalent dazu, Blut zu analysieren, Fingerabdrücke zu finden und den Verlauf eines Verbrechens zu verstehen. Mit diesen analytischen Werkzeugen können Sie Entscheidungen treffen, die hoffentlich Sie und Ihre Truppen zum Sieg in den verschiedenen Kampagnenmissionen oder Szenarien führen.

Ich bin beeindruckt vom Detailgrad und der neuen flexiblen Spiel-Engine. Die meisten Leser dieser Rezension werden über die Grafik lachen, besonders wenn man die Spiele noch nicht gespielt hat. Es gab jedoch bedeutende Veränderungen und Verbesserungen am zugrunde liegenden System. Insbesondere bin ich beeindruckt von der Möglichkeit, historisch genaue Varianten der elektronischen Kriegsführung zu verwenden. Es ist äußerst selten, dass wir diese Dimension in Spielen begegnen, besonders wenn es um den Kalten Krieg geht. Das Stören von Funkgeräten, Radaren und vielem mehr kann dir helfen, verschiedene Missionen zu gewinnen.

Werbung:

Filter, Menüs und Informationen sind notwendig, um gute Entscheidungen zu treffen. Anfangs wirken sie vielleicht überwältigend, aber es ist einfach, sie nach Ihren Bedürfnissen zu filtern.

Das Spiel ist außerdem so gestaltet, dass du die Entscheidungen triffst und deine Truppen deine Befehle ausführen. Das bedeutet, dass man einzelne Panzer nicht mikromanaget, sondern stattdessen Züge, Regimenter, Brigaden und andere Truppendivisionen bewegt, die wiederum dort kämpfen, wo es stattfindet. Die Größe deiner Truppen variiert je nach Szenario oder Kampagnenmission. Du entscheidest, wie die Luftwaffe eingesetzt wird, wie elektronische Kriegsführung geführt wird und wo die Artillerie feuert. Um Ihnen zu helfen, haben Sie ein Verhaltenssystem, das Sie für jede militärische Einheit unter Ihrem Kommando einrichten können. Wenn du möchtest, dass die Soldaten den Feind abschirmen und rückwärts gehen, dich dort eingraben, wo er ist, oder etwas anderes tun, kannst du das im Voraus entscheiden. Es erinnert ein wenig an alte Rollenspiele, aber anstatt das Verhalten einzelner Charaktere im Kampf zu bestimmen, prägt man das Verhalten von Tausenden von Soldaten.

Die Spielwelt sieht aus wie eine handgefertigte Karte und ist in ein Rastermuster unterteilt, das wiederum in Sechsecke unterteilt ist. Jeder Einheitentyp kann ein Sechseck füllen (die Anzahl der Soldaten variiert). Um eine erfolgreiche Kampagne zu führen, musst du auch die Welt verstehen. Brücken können zerstört werden, Hügel als Hinterhalte genutzt werden, Artillerie kann enge Bereiche mit Giftgas oder anderen Munitionsarten beschießen. Es gibt auch Atomwaffen und andere exotische Varianten von Waffensystemen. Allerdings werden sie dir als Spieler selten zum Entsorgen gegeben. Die Entwickler wollen, dass du hauptsächlich die Truppen anführst und konventionell kämpfst.

Je nachdem, ob du die Rolle eines NATO-Landes oder eines Landes innerhalb des Warschauer Pakts übernimmst, sehen deine Streitkräfte unterschiedlich aus.

Werbung:

Alle Aktionen im Spiel finden gleichzeitig statt. Das System dieses Spiels heißt WEGO (We Go), was bedeutet, dass alle gleichzeitig Befehle geben. Wenn du dann die Rundentaste drückst, bewegen alle Spieler auf der Karte gleichzeitig ihre Truppen. Meiner Meinung nach ist es ein furchtbar gutes System für diese Kategorie von Spielen. Je nachdem, was deine Bestellungen beinhalten, können sie unterschiedlich lange dauern. Das kann natürlich sowohl von dir als auch vom Feind ausgenutzt werden. Man muss das Schlachtfeld analysieren, seine Aufklärungstruppen einsetzen, seine Dokumente über die Lage und die Veränderungen der Informationen über den Feind durchsehen.

Was du hier hast, ist ein extrem süchtig machendes Strategiespiel. Selbst wenn es darum geht, Punkte auf der Karte zu überprüfen oder Missionen mit einem bestimmten Zeitlimit abzuschließen, bekommt man ein unterhaltsames Setup, das einen zum Nachdenken bringt. Das Spiel wirkt nicht einladend, wenn man völlig neu im Genre ist. Allerdings ist es ziemlich einfach, Dinge zu bewegen. Das große Problem für dich als Neuling ist der Informationsfluss und die Möglichkeit, große Mengen an Informationen – alles spielähnliche Elemente – so zu übersetzen, dass sie dir zugutekommen. Die Computergegner sind auch ziemlich gut darin, Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber nicht, dass du es nicht nutzen kannst und dass es unschlagbar ist. Manchmal trifft es auch schlechte Entscheidungen. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, die bestimmen, wie viel du auf der Weltkarte siehst oder nicht. Das kann hilfreich sein, um das Erlebnis individuell anzupassen.

Die vom Spiel bereitgestellten Informationen können skaliert werden. Du musst nicht alle Details für jeden Truppentyp lesen. Du kannst trotzdem problemlos spielen.

Eine meiner Lieblingsmissionen war The Big Red One, in der es darum ging, wie die 1. US-Infanteriedivision mobilisieren und mit dem Vormarsch des Warschauer Pakts in NATO-alliiertes Gebiet auf dem europäischen Kontinent umgehen musste. Was diese fünf Szenarien interessant machte, war, wie sie die Panik zusammenbrachten, die die Truppen hätten erleben sollen. Ihre Streitkräfte müssen sich ständig strategisch zurückziehen und mehr Zeit kämpfen, damit die NATO ihre volle Stärke einsetzen und Gegenangriffe starten kann. Ein weiterer Höhepunkt war ein Angriff auf französisches Gebiet, bei dem meine französischen Truppen gezwungen sind, den Feind zu schützen, damit er Gegenangriffe starten kann. Es gibt auch spannende Szenarien mit im Fokus stehenden Lufttruppen oder chemischer Kriegsführung. Insgesamt gibt es über 100 Szenarien zu spielen, und viele dauern eine Stunde oder länger. Das Spiel ist voller großartiger Inhalte.

Es gibt auch einige Neuerungen, die ich an dieser Fortsetzung schätze. Unter anderem können deine Truppen leichte Kanonen und leichte Granaten nutzen. Dies kann genutzt werden, um den Feind besser zu sehen. Außerdem hast du Zugang zu einem guten System zum Entladen von Truppen mit Lastwagen und Hubschraubern. Das war im Vorgänger nicht möglich, bedeutet aber, dass man jetzt Präzisionsangriffe auf andere Weise ausführen kann. Außerdem finde ich die Benutzeroberfläche sauberer als zuvor und es ist einfacher, die benötigten Informationen in den Menüs zu finden. Natürlich gibt es einige Dinge, die die Entwickler tun können, um die Menüs noch interessanter und lesbarer aussehen zu lassen, aber es gab Verbesserungen.

Es ist einfach, mehrere Einheiten auszuwählen und Routen oder Wege für deine Truppen zu erstellen. Sowohl an Land als auch in der Luft.

Obwohl die Klanglandschaft begrenzt und die Grafik einfach ist, ist dies ein komplexes und spannendes Erlebnis. Wie bei anderen Titeln dieses Genres füllt Ihre Fantasie die Details der visuellen und audiovisuellen Elemente aus. Im Verlauf der Missionen entsteht dank deiner Entscheidungen eine emergente Erzählung. Deine Truppen und Gefechte werden Teil eines lebendigen Gemäldes. Die Erzählung jedes Szenarios zu lesen ist das eine, sie je nach eigenen Entscheidungen entfalten zu sehen, ist etwas ganz anderes. Ich finde es gut, dass sie wirklich versucht haben, historisch genaue Karten von Deutschland zu bekommen. Es ist großartig, über diese militärischen Pläne und Lehren in Archiven oder Geschichtsbüchern zu lesen und zu sehen, wie sie hier zum Leben erweckt werden.

Wenn du wie ich gerne zu deinen alten Kriegsstrategiespielen einen Kaffee trinkst, gibt es hier etwas zu entdecken. Es ist immer noch eine Interpretation eines Dritten Weltkriegs. Aber es ist gut gemacht, basierend auf echter Dokumentation und echten Quellen. Die Tracks, auf denen der Titel angesiedelt ist, sind in vielerlei Hinsicht ebenfalls historisch korrekt. Es gibt zwar gelegentlich Detailfehler, aber auf den ersten Blick sieht es wirklich gut aus. Ich hatte nicht das Bedürfnis, meine staubigen Bücher aufzuheben. Was den Kalten Krieg angeht, denke ich, dass dies wahrscheinlich einer der besseren in seiner Klasse ist. Ich finde es wirklich toll, dass sie versucht haben, elektronische Kriegsführung in diesen Titel einzubauen. Es ist schwer umzusetzen und fühlt sich nicht ganz so tiefgründig an wie andere spielähnliche Systeme, aber es funktioniert gut.

Die Menüs sehen schlechter aus, als sie tatsächlich sind. Es ist extrem klar, was Dinge sind, und wenn man etwas braucht, ist es ziemlich leicht zu finden.

Es gibt auch einen Mehrspielermodus. Es basiert auf PvP, was mich überhaupt nicht interessiert. Es ist jedoch ein funktionierendes Spielsystem. Du trittst einem anderen Spieler gegenüber, und das WEGO-System reduziert die benötigte Zeit. Es kann Spaß machen, andere Menschen kennenzulernen, während man all diese komplexen Systeme hat. Es sollte jedoch gesagt werden, dass das Publikum für diese Titel nicht besonders groß ist. Es wird schwierig sein, Matches zu finden, und diejenigen, die sich für PvP in diesen Spielen begeistern, sind geschickt. Natürlich gibt es auch Foren und Möglichkeiten, Spieler auf deinem Niveau zu finden. Erwarte jedoch nicht, dass es so poliert und leicht zu finden Matches ist wie in Starcraft 2. Technisch gesehen gab es gelegentlich Synchronisationsprobleme beim Testen. Alles in allem könnte es eine kleine zusätzliche Option zu einem ohnehin schon großartigen Produkt sein.

Ich werde vorsichtig den Finger heben, falls du diese Schule der Strategiespiele nicht gewohnt bist. Es braucht Zeit, um es zu meistern, man muss viel lesen, und die Anleitungen sind umfangreich. Du wirst wahrscheinlich einen YouTube-Guide brauchen, und es gibt schon mehrere gute. Du musst auch ein wenig über militärische Symbole wissen, um zu verstehen, was was ist. Es verschwendet deine Zeit aber nicht. Jede Mission dauert im Spiel nur bis zu einem Tag. Man begegnet immer den interessanten Dingen auf einmal, und doch sind die verschiedenen Strecken sowohl abwechslungsreich als auch fesselnd.

Je nachdem, was du brauchst, kannst du Filter auf die Spielwelt anwenden, genau wie in einem Paradox-Spiel.

Es ist ein klares Upgrade gegenüber seinen Vorgängern und fühlt sich etwas polierter und leichter anzufühlen, als es diese Spiele normalerweise erlauben. Flashpoint Campaigns: Cold War ist eine spannende Simulation der Truppenführung während des Kalten Krieges. Klar, diese Interpretation haben wir schon in vielen Spielen gesehen. Allein in diesem Jahr haben wir sogar Warno gesehen. Auch wenn On Target Simulations die sowjetischen Truppen etwas überbewerten, sind es dennoch Szenarien, mit denen diese realen Militärs und Regierungen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu kämpfen hatten. Am Ende bin ich mehr als zufrieden und kann dir das sehr empfehlen.

Alle Truppentypen haben eine Reichweite und werden von Wetter, Tageszeit und Treibstoffverfügbarkeit beeinflusst. Fast alles, was man sich vorstellen kann, wird in diesem Titel simuliert.