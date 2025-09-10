HQ

Es kommt wahrscheinlich nicht sehr oft vor, dass Sie auf einen Simulator stoßen, in dem es darum geht, Feuerwehrmann zu sein. Es existiert jedoch genau wie einige andere über den Beruf des Polizisten oder Krankenwagenfahrers. Ich will ganz ehrlich sein, dass selbst ich bei meiner Arbeit für Gamereactor nur selten zu Feuerwehrsimulationen komme. Ich habe auch keinen Hintergrund als Feuerwehrmann, aber ich hoffe, dass ich trotzdem auf die Stärken und Nachteile des Titels hinweisen kann. Dies ist eine Fortsetzung von Firefighting Simulator: Squad und wie sein Vorgänger ist es eine unbeschwertere Simulation, in guter Gesellschaft Brände zu löschen.

Zunächst einmal sollte man sagen, dass die erste Mission ziemlich immersiv ist. Die Grillen brüllen, du wirst von einem brennenden Haus begrüßt und musst sofort den Anweisungen folgend eine Person retten und das Feuer löschen. Du hast auch drei andere Feuerwehrleute, die dir helfen, gesteuert vom Computer oder von Freunden über das Internet. Es handelt sich also um ein kooperatives Spiel im Stil von Sea of Thieves oder Super Market Simulator. Jeder kann alles, aber nur wenn man seine Bemühungen koordiniert, läuft alles reibungslos.

Die Erstellung Ihres Feuerwehrmanns ist ein ziemlich einfacher Prozess mit einigen Optionen. Wenn du Missionen abschließt und Medaillen verdienst, schaltest du weitere Anzüge und Hüte frei.

Ich habe recht schnell gemerkt, dass normal auch mit computergesteuerten Spielern ganz einfach ist. Dies ist keine Kritik am Setup, da es möglich ist, den Schwierigkeitsgrad noch eine Stufe höher zu legen. In diesem Spielmodus darf niemand sterben und es kann in den letzten Missionen sehr schwierig werden. Meiner Meinung nach fehlt eine Option, die ich selbst anpassen kann. Im Moment gibt es keinen Mittelweg, der Probleme schafft, wenn er entweder zu leicht oder zu schwer ist. Ein weiterer Aspekt des Schwierigkeitsgrads ist, dass alles zeitlich begrenzt ist und je schneller und effizienter du jede Mission abschließt, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille erhältst. Diese schalten Kostüme, neue Feuerwehrautos und mehr frei. Dieses Konzept funktioniert recht gut, auch wenn das freigeschaltete Material etwas begrenzt ist. Du kannst auch dafür beurteilt werden, dass du in der schnellstmöglichen Zeit zu den Feuern gehst. Wenn du nicht gerne zu den Missionen fährst, kann dies übersprungen werden. Der Nachteil ist, dass Sie die Gelegenheit verpassen, einige Dinge freizuschalten.

Es gibt sowohl Nebenmissionen als auch Hauptmissionen, diese werden auf einer Karte in der Feuerwache ausgewählt und können jederzeit abgeschlossen werden. Es gibt also keine Eile, bevor du die Mission aktivierst. Sobald du einen Einsatz angenommen hast und vor Ort bist, hast du Ausrüstung, die du direkt vom Feuerwehrauto abholen kannst. Einiges davon ist simuliert, zum Beispiel kannst du Feuerwehrschläuche anschrauben, Äxte oder Sägen und eventuell ein Brecheisen holen. Je nach Feuer können Sie auch zwischen klarem Wasser oder Schaum wählen und müssen immer die richtigen Werkzeuge auf die richtige Weise verwenden. Wenn die Arbeit erledigt ist, steigst du einfach in das Feuerwehrauto und alle Schläuche, Geräte und anderen Dinge teleportieren sich auf magische Weise zurück zum Feuerwehrauto. Ich hatte das Gefühl, dass es zwar Zeit sparte, die Ausrüstung nicht aufheben zu müssen, es sich aber ein bisschen albern anfühlte, diesen Aspekt nicht auch zu simulieren. Das ist mein großes Problem mit dem Titel, er will sowohl ein Simulator als auch etwas Unbeschwerteres gleichzeitig sein.

Der Trainingsmodus wirft dich buchstäblich direkt ins Feuer.

Wenn es um die Simulation geht, wird deutlich, dass einige Dinge Vorrang vor anderen haben. Einer dieser Aspekte ist die Entscheidung, ob man zu den Feuern gehen oder diese Sequenz überspringen möchte. Du kannst auch wählen, ob du nach Abschluss der Mission zurück zur Feuerwache gehen oder dich direkt dorthin teleportieren möchtest. Sie können einige Aspekte der Simulation ausführen, aber nicht alle Aspekte der Beschriftung. Es sollte jedoch gesagt werden, dass ich die Einrichtung sowohl verstehe als auch mag, die Wahl zu haben, ermöglicht es Ihnen, zu wählen, wie Ihre Erfahrung sein wird. Wenn überhaupt, dann ist die Freiheit der Wahl das Wesen von Simulationen. Gleichzeitig schläfst du nicht, wartest nicht auf Wecker oder legst deine Ausrüstung an. Du entscheidest, wann du auf die Missionen gehst, und bis dahin hast du bereits die gesamte Ausrüstung angelegt. Du musst die Feuerstange nie als eine Form der Spielmechanik verwenden, was enttäuschend ist. Ich erwarte etwas mehr Simulation, wenn der Titel das Wort Simulator im Namen hat.

Es ist klar, dass die Entwickler versucht haben, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Rauch bedeckt die Gasmaske, Brände breiten sich aus, Dächer stürzen ein und Zivilisten bitten um Hilfe. Obwohl das Studio für die Entwicklung von Bau-Simulatoren bekannt ist, ist dies ein spannender Beruf, der in diesem Medium selten vertreten ist. Ich bin beeindruckt, wie selbstständig Ihre computergesteuerten Begleiter sind. Sie tun, was du nicht tust, und du kannst ihr Verhalten festlegen oder die Feuerwehrleute herumkommandieren, als würdest du Rainbow Six spielen. Leider können sie manchmal stecken bleiben und Ihre direkten Anweisungen nicht ausführen, gleichzeitig sind sie großartig, wenn sie einfach herumlaufen und ihr eigenes Rennen laufen können. Am Ende tat ich, was meine computergesteuerten Feuerwehrleute nicht taten.

Die Rettung von Zivilisten ist ein Muss, wenn du gute Noten für deine Arbeit bekommen willst. Du musst auch die Brände löschen, was bedeutet, dass es gut ist, bei jeder Mission mehr als ein Feuerwehrmann zu sein.

Wenn alles klappt, kümmert man sich nicht um die eher enttäuschenden Animationen, die kurze Ladedistanz der Objekte und die alte Grafik. Leider ist klar, dass es sich hier nicht um eine High-Budget-Produktion handelt. Es sieht nicht gut aus und fließt nicht immer sehr gut. Es mangelt an Animation und die Sprachausgabe lässt zu wünschen übrig. Die Geräusche sind akzeptabel mit gutem Druck und anderen akzeptablen Soundeffekten. Die Musik ist völlig in Ordnung und versucht, ein Gefühl von Stress und Zeitmangel zu erzeugen. Das ist ein bisschen schade, denn mit dem richtigen Budget hätten die Musik und auch die Alarmrufe deutlich packender und fesselnder sein können, die Situationen hätten noch lebendiger sein können, mit besseren Animationen und Zivilisten, die versuchen, das brennende Inferno zu überleben.

Was wir stattdessen bekommen, ist so etwas wie Police Simulator: Patrol Officers. Es bietet viel "Jank", ist aber im Grunde ein ziemlich interessantes Spiel. Leider nagen die Mängel an der Gesamterfahrung und was eine großartige Simulation über das Löschen von Bränden hätte sein können, bietet stattdessen Probleme, die mich immer wieder aus der Erfahrung reißen. Das liegt an all den technischen Unzulänglichkeiten und dem Mangel an packender Dramatik. Es gibt kein Leben vor Ort, keine Menschen, die reagieren, keine Reporter in der Ferne oder Menschen, die versuchen, aus den Gebäuden zu kommen. Die Menschen, die nicht bewusstlos sind, können jedoch auf Knopfdruck in Sicherheit gebracht werden und sie befolgen stets Anweisungen. Im Guten wie im Schlechten sind sie mehr Roboter als Menschen. Um ehrlich zu sein, möchten Sie wahrscheinlich nicht in Panik schreienden Menschen hinterherjagen. Gleichzeitig sind diese Freiheiten und Einschränkungen ein Problem, wenn man es einen Simulator nennen will. Obwohl der Titel Feuer, Rauch, Beschädigung, Ausrüstung von Autos und andere gute Dinge simuliert, fehlt die gleiche Sorgfalt in anderen Teilen des Produkts.

Keine Feuerwache ist komplett ohne eines davon.

Ohne den Titel zu sehr zu kritisieren, mag ich es, die Brände zu löschen, Türen aufzubrechen, Menschen zu den Sanitätern zu tragen und die richtige Ausrüstung auszuwählen. Ich schätze es, wie aktiv computergesteuerte Verbündete sind und es macht Spaß, mit menschlichen Spielern zusammenzuarbeiten. Es bietet einen eher mechanischen Ansatz und das menschliche Drama ist einen Schritt zurückgetreten. Mir ist klar, dass die Kosten zu hoch und die Anforderungen an die gewählte Spiel-Engine zu hoch sein können. Gleichzeitig hätte ich mir so ein Abenteuer gewünscht. Dieses wird zwar teilweise vom Bundesministerium für Wissenschaft, Technologie und Raumfahrt gefördert, handelt es sich aber nicht um ein High-Budget-Projekt. Stellen Sie sich vor, Rockstar entwickelt ein solches Spiel in den Fußstapfen eines Brandstifters und versucht, Brände zu löschen, die sich in Gebäuden ausbreiten, während immer mehr Rettungskräfte am Tatort eintreffen. Gleichzeitig hatte es wohl das verloren, was diese Erfahrung interessant macht.

Wenn Sie einen einigermaßen leistungsfähigen Rechner haben, wird dies trotz einiger Probleme mit Optimierungen, Bugs und dergleichen funktionieren. Wenn Sie das Fehlen einer lebendigen und dynamischen Welt mit begrenzter Sprachausgabe und einem eher mechanischen Ansatz akzeptieren können, ist das in Ordnung. Die Ausbreitung des Feuers und die Anzahl der Zivilisten ist über ein Messgerät leicht zu verfolgen. Es gibt eine gewisse Abwechslung in den Hauptmissionen und die Gebäude variieren in Größe und Komplexität. Trotz der Mängel hatte ich Spaß an diesem Titel. Es ist eine Mischung aus Arcade und Simulation neben dem kooperativen Modus. Der ganze Fokus liegt auf den Aufgaben der Feuerwehrleute, ohne das Ausfüllen vieler Formulare und das Sitzen in Besprechungen. Firefighting Simulator: Ignite ist ein guter Versuch, die Arbeit eines Feuerwehrmanns bei Unfällen und Bränden zu simulieren. Allerdings ist es nicht ganz so gut darin, die Außenwelt, menschliche Reaktionen und den Rest des täglichen Lebens des Feuerwehrmanns zu simulieren.

Sobald du deine Mission ausgewählt hast, musst du schnell in das Feuerwehrauto springen und zum Feuer gelangen. Dort angekommen, musst du deine Ausrüstung auspacken und mit der Arbeit beginnen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.