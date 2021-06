Fire & Darkness: DLC, Update und PS4-Version von Godfall im August

Die vermutete PS4-Fassung von Godfall wurde soeben von Gearbox offiziell bestätigt. Das Actionspiel wird am 10. August auf der alten Sony-Konsole erhältlich sein, den Preis und technische Spezifikationen kennen wir aktuell noch nicht. Im neuen Video zeigt Entwickler Counterplay Games ein geplantes Content-Update (kostenlos) und ein weiteres DLC (kostenpflichtig) namens "Fire & Darkness". Alles soll wohl am gleichen Datum verfügbar werden.

Das DLC haben Besitzer der Deluxe- oder Ascended-Editionen bereits bezahlt, den Einzelverkaufspreis kennen wir noch nicht. Die Entwickler zeigen uns ansonsten nur ein paar neue Feinde und sprechen davon, dass wir sie besiegen müssen, wenn wir unser glänzendes Reich beschützen wollen. Das sogenannte Lightbringer-Update wird einen neuen Arena-Spielmodus einführen, der sich an Spieler richtet, die bereits das End-Game von Godfall erreicht haben. Außerdem plant Counterplay Matchmaking, doch das Feature wird erst in der Beta starten. Neue Ausrüstungsgegenstände und optische Anpassungsoptionen sollen die Loot-Spirale im August ebenfalls erweitern. Einen Überblick all dieser Neuerungen erlaubt der neue Trailer.