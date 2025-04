HQ

Es scheint, als ob sich Horrorspiele seit einigen Jahren in einem unaufhaltsamen Aufschwung befinden. Dank technologischer Verbesserungen ist es nicht verwunderlich, dass diese Art von Titeln immer häufiger vorkommt: besserer Klang, bessere Grafik, größere Immersion und Entwickler mit interessanten Ideen, die es zu entdecken gilt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir beobachten ein Muster, das sich in den Horrorprojekten dieser neuen Generation exzessiv wiederholt und die Originalität, die dieses Genre sowohl in Romanen und Filmen als auch jetzt in Videospielen auszeichnete, weitgehend tötet. Am Ende des Rückblicks gibt es noch eine kleine persönliche Reflexion über das aktuelle Panorama, aber meiner bescheidenen Meinung nach sind wir auf dem Holzweg. Da wir nichts mehr hinzuzufügen haben, sprechen wir über Finding Frankie, den ersten Titel, der von Superlou entwickelt wurde.

Nach seiner Veröffentlichung Ende 2024 für PC über Steam erhielt das Spiel gute Kritiken von den Nutzern der Plattform. Aber worum geht es in dem Titel? Nun, es versetzt uns in die Lage eines Protagonisten, der eine von drei exklusiven Einladungen erhält, die mit Frankies gesponsertem Müsli geliefert wurden. Diese führen ihn zu einem Wettbewerb, bei dem er mit zwei anderen Kandidaten in einer Parkour-Show antreten muss, die zunächst wie eine Parkour-Show aussieht. Allerdings nimmt alles eine 180-Grad-Wende. Es ist immer noch ein Parkour-Wettbewerb, aber mit Feinden wie Frankie, Henry Hotline und anderen, die dich jagen. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Rätsel zu lösen, das du erst am Ende des Spiels entdecken wirst.

Diese ganze Geschichte wird in deinem Kopf nachhallen wie etwas, das wir schon viele, viele Male gesehen haben, und du schreist wahrscheinlich auf den Bildschirm: "Das ist aus Squid Game!" Und du hast absolut Recht. Die Prämisse war in den letzten Jahren eine der am häufigsten verwendeten Prämissen, um Thriller zu drehen. Koushun Takami, der Schöpfer von Battle Royale, hat wahrscheinlich nicht erwartet, wie viel Inspiration seine Arbeit den Schöpfern des 21. Jahrhunderts bringen würde. Auch die Ästhetik ist ähnlich wie bei Hwang Dong-hyuks Serie, aber mit einem verlasseneren Setting, näher an Poppy Playtime. Es hat das Gefühl eines Spielplatzes, aber als würden sich die Kinder gegenseitig umbringen. Es löst immer noch viele düstere Gefühle unter den Spielern aus, aber es wird an seine Grenzen gebracht, und sein Verfallsdatum wird kommen, wenn die Öffentlichkeit es satt hat.

Was das Gameplay betrifft, so betont das Studio, dass das Hauptaugenmerk des Titels auf Parkour durch verschiedene Bereiche liegt, in denen man unter anderem rennen, rutschen, von Wand zu Wand springen oder ein Trampolin bedienen kann. Das große Problem ist der Mangel an Politur. Das Schieben ist sehr unkontrollierbar: Ein Druck auf den Auslöser und schon geht es los. Wenn du in der Luft bist, kannst du drücken, um zu sprinten, und der Charakter sprintet tatsächlich, was die Steuerung seltsam macht. In den Momenten, in denen du vor Feinden weglaufen musst, verspürst du eine ständige Angst, weil du nicht weißt, ob du springen oder rutschen musst... was dazu führt, dass Ihre Entscheidungsfindung ins Wanken gerät. Die Steuerung von Tastatur und Maus mag anders und handlicher sein, aber mit dem DualSense war es ein bisschen schwierig.

Kommen wir zu einem wichtigen Teil des Horrorgenres: den Soundeffekten und der Musik. Das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass beim Spielen mit einem recht guten Headset die Musik im Startmenü etwas schrill ist, was einigen Leuten aufgrund der hohen Töne, die es verwendet, Kopfschmerzen bereitet. Wenn man das Spiel startet, bemerkt man bereits eine klangliche Verbesserung, aber ich wollte diesen ersten Moment betonen. Einmal im Spiel, ist die Musik auf bestimmte Schlüsselmomente beschränkt, mit dem Ziel, das für das Genre typische Gefühl der Leere zu verstärken. Die Stille ist perfekt, um die Stimmung des Ortes zu bestimmen, an dem Sie sich befinden. Ein Spielplatz in völliger Stille fühlt sich unheimlich an und unterstreicht das Gefühl der Angst. Was jedoch die Soundeffekte angeht, denke ich, dass es in den Situationen, in denen man verfolgt wird oder wenn ein Jump Scare auftaucht, einen gewissen Lautstärkemissbrauch gibt. Ich verstehe die Absicht, aber mit einem besser regulierten Ton hätte es viel besser funktioniert.

Was einige Details betrifft, die ich seltsam fand, so gibt es eine Animation, die für ein Horrorspiel ziemlich fehl am Platz ist. Wir alle erinnern uns, wie Walker uns in Outlast gefangen hielt und uns die Köpfe abriss, oder an die brutalen Todesanimationen in den Remakes Resident Evil 2 und 3 mit Tyrant bzw. Nemesis. In diesem Titel beginnt Frankie, wenn er dich erwischt, manchmal eine kurze filmische Sequenz, in der er dir einen fliegenden Tritt gibt. Es sieht eher aus wie Street Fighter als ein Horrorspiel, wirklich. Hervorheben möchte ich auch die Optimierung des Titels. Obwohl es vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde und Zeit hatte, die Leistung auf Konsolen zu verbessern, fühlt es sich beim Spielen auf einer originalen PlayStation 5 an, als würde man auf einem Ofen spielen. Und es ist kein technisch so anspruchsvolles Spiel für die Konsole, um an diesen Punkt zu gelangen.

Die Länge des Titels beträgt in der Regel zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem, wie oft man einen Abschnitt wiederholen muss oder wie viel Erkundung man unternehmen möchte. Es ist kein besonders wiederspielbares Spiel, da es eine ziemlich lineare und unkomplizierte Geschichte hat. Der Inhalt reicht für viele Spiele nicht aus, es sei denn, man hat ihm sehr gut gefallen und möchte sich im Speedrun-Modus oder ohne zu sterben selbst herausfordern. Aufgrund seiner Länge und seiner Funktionen scheint der Preis auf Konsolen etwas hoch zu sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass man es auf Steam auch ohne Rabatt viel günstiger finden kann.

Abschließend und aus einem persönlicheren Ansatz heraus denke ich, dass wir alle über die Situation dieser Art von Videospielen nachdenken sollten. Wir sehen zu viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen, und das ist verständlich; Das ist schon immer in allen künstlerischen Disziplinen passiert. Aber bei animatronischen oder halb-humanoiden Puppenspielen haben wir seit der Veröffentlichung von FNAF gesehen, wie sie zu einer Art goldener Gans geworden sind: eine Ressource, an die man sich klammern kann, wenn man ein Horrorprojekt entwickeln möchte. Und ich denke, wir haben ein wenig von der Essenz des Genres verloren, das großartige Titel auszeichnet, seien es Videospiele oder andere audiovisuelle Produkte. Silent Hill, Amnesia, neben anderen, die mir in den Sinn kommen, spielten mit der psychologischen Komponente und versuchten, den Spieler über den einfachen Schrecken hinaus zu verunsichern. Heute hingegen reichen ein paar Jumpscares. Finding Frankie ist ein Opfer dieses aktuellen Moments. Sicherlich hat das Studio gute Ideen für zukünftige Projekte, und es ist immer besser zu hoffen, dass der nächste Titel es übertreffen wird. Aber wir brauchen einen Paradigmenwechsel, damit der Horror-Mainstream eine weitere 180-Grad-Wende vollzieht.