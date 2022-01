Finaler Trailer zum Kinofilm von Uncharted

HQ

Sony Pictures teilte gestern einen neuen Trailer vom kommenden Uncharted-Kinofilm mit uns. Im neu arrangierten Material bekommen wir vor allem Szenen vorgesetzt, die bereits in vorherigen Videos präsentiert wurden, doch ein paar neue Aussichten gibt es dann glücklicherweise doch noch. Tom Holland (Nathan) und Mark Wahlberg (Sully) könnt ihr ab dem 16. Februar in den Kinos sehen.

Kürzlich äußerte sich Holland in einem neuen Behind-the-Scenes-Video zu den vielen Stunts des Actionfilms. Er verrät seinen Fans, dass er in der Rolle von Nathan Drake ziemlich gefordert wurde, was wir ihm gerne glauben wollen. Im Werk von Ruben Fleischer spielen neben dem Spider-Man-Darsteller auch Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali mit.