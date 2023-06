Final Fantasy XVI verfehlt nur knapp eine perfekte Punktzahl bei Famitsu

HQ

Ich bin mir sicher, dass sich viele von euch auf Mitternacht freuen, um mit dem Spielen von Final Fantasy XVI zu beginnen, während andere früh aufstehen müssen, um zu ihrem örtlichen Geschäft zu gelangen, um ein physisches Exemplar des Spiels abzuholen.

Rezensionen des Spiels folgen in Kürze, aber Famitsu hat bereits seine vierfache Rezension von Final Fantasy XVI veröffentlicht (danke, ryokutya2089), basierend auf seiner traditionellen Methode der Bewertung von 40 (d.h. vier unabhängige Rezensenten bewerten das Spiel von 0 bis 10 und dann werden die Punktzahlen addiert), und das Endergebnis ist fast perfekt.

Wir sagen fast, weil das Spiel eine Punktzahl von 39 von 40 erhielt, was verhinderte, dass FFXVI das 30. Spiel in der Geschichte des Magazins wurde, das eine perfekte Punktzahl erzielte, etwas, das Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Street Fighter 6 in diesem Jahr erreicht haben.

In der Rezension sagen sie auch, dass sie etwa 40 Stunden gebraucht haben, um die Hauptgeschichte abzuschließen, und etwa 70 Stunden, um das Spiel zu beenden und den größten Teil der Nebeninhalte zu erkunden.

Wir werden Ihnen sehr bald unsere eigene Rezension von Final Fantasy XVI bringen und wir werden sehen, ob unsere Eindrücke übereinstimmen oder einen anderen Weg einschlagen. Final Fantasy 16 erscheint morgen und verspricht, einer der größten Titel des Jahres zu werden.