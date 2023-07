Final Fantasy XVI erhält Patch 1.03 mit lang erwartetem Fix

In den ersten drei Tagen wurden 335.000 Exemplare verkauft.

Die Launch-Verkäufe von Final Fantasy XVI führen dazu, dass es in Großbritannien auf Platz 1 steigt

am 26. Juni 2023 um 13:26 NEWS. Von Alex Hopley

Tears of the Kingdom wurde in die Knie gezwungen, aber Final Fantasy XVI hatte keinen phänomenalen Box-Start.