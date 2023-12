Final Fantasy XVI: Echos der Gefallenen

HQ

Sechs Monate sind vergangen, seit Clive zusammen mit Jill, Torgal, Cid und einigen anderen denkwürdigen Charakteren dafür gekämpft hat, das Ende der Welt zu verhindern und seine Familie zu rächen. Kazutoyo Maehiro hat schon mehrmals gesagt, dass wir die letzte von ihnen noch nicht gesehen haben, und während der Game Awards wurden endlich die beiden Erweiterungen des Spiels gezeigt, während die erste, Echoes of the Fallen, am selben Tag veröffentlicht wurde. Ein liebes Wiedersehen, das tolle Inhalte bietet, auch wenn wir uns etwas mehr erhofft hatten.

Echoes of the Fallen spielt während der Story des Spiels und nicht danach. Spieler, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, können es jedoch immer noch erleben, indem sie eine Speicherdatei laden, die sie zu diesem Punkt zurückbringt, kurz bevor die letzte Hauptmission gestartet wird. In der Erweiterung erfährt Clive, dass ein neuer schwarzer Kristall auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht ist, nachdem er alle Mutterkristalle zerstört hat. Bald fangen er und die Bande die Verkäufer, die ihn zu einem ansonsten versiegelten Gang führen, der ihn zu etwas führt, das sich Sagespire nennt. Ein Turm, der bis zur maximalen Stufe mit Monstern ausgestattet ist, die darauf warten, von einem Eindringling erreicht zu werden.

Die erste Erweiterung des Spiels ist eine sehr lineare, bei der du als Spieler das Ziel hast, die Spitze des Turms zu erreichen, und in der jede Etage dich vor echte Herausforderungen stellt, die sowohl aus alten als auch aus neuen Arten von Feinden bestehen. Wenn ich von Herausforderungen spreche, meine ich echte Tests, denn die Erweiterung zwingt den Spieler, ein hohes Level erreicht zu haben, um nicht in kürzester Zeit eliminiert zu werden. Diese Rezension basiert auf dem 'Final Fantasy'-Modus, der nach einmaligem Beenden des Spiels freigeschaltet wird und in diesem Modus sind alle Feinde, denen du gegenüberstehst, mindestens Level 80.

Der Aufbau ähnelt einem langen Raubzug, da du keine Möglichkeit hast, da rauszukommen und gezwungen bist, sparsam mit Medikamenten umzugehen, während du unterwegs einige Vorräte aufsammelst. Auf dem Weg nach oben gibt es auch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände, die ihr sammeln könnt, die sich in dieser überraschend schwierigen Erweiterung als nützlich erweisen. Unter anderem findest du Ausrüstung, die die Zeit in Kämpfen noch weiter als üblich verlangsamen kann oder dir eine zweite Chance gibt, einen ansonsten tödlichen Schlag zu überleben. Ohne diese hätte dies wie etwas aus From Softwares Dark Souls oder Bloodborne ausgesehen. Der Endgegner, Omega, ist unbestreitbar der schwierigste Boss und so oft ich auch gestorben bin, als ich die Erweiterung durchgespielt habe, ich bin in meinen 70 Stunden mit dem Spiel noch nie gestorben.

Echoes of the Fallen ist etwa drei Stunden lang, was sich für die Kosten genau richtig anfühlt. Gegen noch härtere Gegner zu spielen und damit Final Fantasy XVI auf einem härteren Schwierigkeitsgrad als zuvor zu erleben, war sehr erfrischend und etwas, von dem ich gerne mehr im Originalspiel gesehen hätte. Was die Erweiterung der Hauptgeschichte angeht, lässt es jedoch zu wünschen übrig, da es nie sehr interessant wird, aber ich würde eher behaupten, dass es interessantere Nebenmissionen gibt als diese etwas längere Nebengeschichte. Sobald du Omega besiegt hast, gibt es nicht mehr viel zu tun und die Umgebung, in der die Erweiterung stattfindet, ist wieder unzugänglich, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass du danach noch viele Stunden mit Final Fantasy XVI verbringst, sehr gering ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Echoes of the Fallen eine nette Erweiterung ist, die spannende und intensive Bosskämpfe bietet. Viel mehr tut es jedoch nicht. Die Geschichte ist nichts, woran ich mich nach ein paar Wochen erinnern werde, und Tatsache ist, dass sie von vornherein nie sehr interessant ist. Hoffentlich bietet die zweite Erweiterung, The Rising Tide, etwas anderes und richtet sich mehr an diejenigen, die eine interessante Geschichte wollen. Wer jedoch einfach nur mehr von den soliden Kämpfen und der Raid-ähnlichen Struktur des Spiels will, wird in Echoes of the Fallen viel Freude haben.