Final Fantasy XVI: Die steigende Flut

The Rising Tide ist die zweite und letzte Erweiterung, die für Final Fantasy XVI veröffentlicht wird und etwas hinzufügt, das wir in der vorherigen Erweiterung verpasst haben. Echoes of the Fallen. The Rising Tide ist in vielerlei Hinsicht eine Erweiterung, die sich an diejenigen richtet, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, aber noch tiefer eintauchen und ihre Fähigkeiten verfeinern möchten. Wie genau, hebe ich mir für später auf, aber Square Enix hat dieses Mal sicherlich ein Ass im Ärmel.

Nie zuvor hat Final Fantasy XVI so atemberaubend schöne Umgebungen geboten wie diesmal.

In der neuen Erweiterung begeben sich Clive und seine Gefährten Jill, Joshua und Torgal aufs Meer hinaus, um die nördliche Region Mysidia zu erreichen. Ein Ort, der völlig vom Rest der Welt isoliert ist und an dem der mächtige Eikon Leviathan ruhen soll. Hier lernen wir die brandneue Figur Shula kennen, die die kleine Gruppe in Mesydien anführt und wie Clive die Person retten will, von der Leviathan seine Kräfte bezieht.

Die Story ist okay und enthält einige berührende Momente, aber Shula fühlt sich leider wie ein extrem flacher und langweiliger Charakter an, der nie ruhig bleibt. Die Art und Weise, wie Square Enix es geschafft hat, den neuen Dominant (die Person, der der Eikon gehört) einzuflechten, und was mit der Region passiert ist, sind Höhepunkte. Es sind das Mysterium und die Atmosphäre, die zur Spannung beitragen, während die neuen Charaktere das genaue Gegenteil bewirken.

Im Vergleich zu Echoes of the Fallen bietet The Rising Tide eine viel interessantere Geschichte.

Die Nebenquests, die in The Rising Tide eingeführt werden, sind größtenteils völlig uninteressant und fühlen sich eher wie eine lästige Pflicht an, als etwas Wertvolles. Eine der ersten Nebenquests besteht darin, ein paar Dutzend Meter zu laufen, um einen Blumenstrauß zu sammeln, den wir dem Dorfschmied geben können, nur weil die Frau des Schmieds dachte, dass es eine gute Möglichkeit für uns sei, uns vorzustellen. Es ist völlig uninteressant und sinnlos, wenn die Spieler jetzt schon seit zig Stunden Final Fantasy XVI spielen. Erst gegen Ende der dreistündigen Erweiterung werden ein paar sinnvollere Nebenmissionen vorgestellt, in denen wir die Aufgabe haben, die Tonberry King zu töten, um eine Invasion von Tonbeeren zu stoppen.

Square Enix hat die Erweiterung vor allem damit vermarktet, dass wir natürlich die Chance bekommen, einen brandneuen Eikon zu steuern. Zu Beginn des Abenteuers gelingt es Clive, einen ausreichend großen Teil zu absorbieren, um die Fähigkeiten des Wassermonsters zu nutzen, was dem Spiel etwas Neues hinzufügt. Wind, Feuer, Donner und Eis wurden bereits unter Kontrolle gebracht, aber jetzt können wir Feinde auch mit Wasser beschießen. Mit Leviathan wird der Spieler aufgefordert, Abstand zu seinem Ziel zu schaffen und es mit Wasser zu beschießen, um die Taummelanzeige des Gegners schnell zu leeren und ihn für eine Weile außer Gefecht zu setzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Kräfte so sehr mögen würde, wie ich es tat. Wenn du das Spiel bereits über 80 Stunden gespielt hast und zwischen sechs anderen Kräften gewechselt hast, kann es schwierig sein, dass eine andere einen Einfluss hat. Square Enix schafft jedoch das Unmögliche. Denn, wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, haben die Entwickler ein Ass im Ärmel.

Es gibt ein paar neue Feinde, mit denen man sich vertraut machen kann, darunter die klassischen und tödlichen Tonberries.

Mit The Rising Tide wird nicht nur eine komplett neue Story präsentiert, sondern auch ein völlig neuer Spielmodus, der an Roguelike-Spiele erinnert. Dies wird als Kairos Gate bezeichnet, das in Clives Hauptquartier zu finden ist, und wenn der Spieler diese Erfahrung zum ersten Mal macht, erhält er ein Geschenk vom Hauptbösewicht des Spiels, Ultima. Nämlich einige seiner Kräfte. So gibt die Erweiterung nicht nur Zugriff auf die Fähigkeiten von Leviathan, sondern auch auf die von Ultima, was sich fast ein wenig überwältigend anfühlt, aber ach so geschätzt wird.

In Kairos Gate steht der Spieler vor der Herausforderung, alle 20 Level zu durchlaufen, wobei jedes fünfte Level aus einem Boss aus dem Hauptspiel besteht. Hier ist deine Ausrüstung vorgegeben und das Einzige, was du ändern kannst, sind deine Eikon-Fähigkeiten. Die einzige Möglichkeit, dich zu verbessern, besteht darin, in Kämpfen gut abzuschneiden (unterschiedliche Angriffsmuster, Zeit usw.), die dir Belohnungen in Form von Verbesserungen und Segen einbringen. Ersteres gibt dir permanente Upgrades für die jeweilige Runde, die du spielst, und letzteres gibt dir Vorteile für ein oder zwei Stufen. Ich werde nicht lügen - Kairos Gate ist super schwer und wird dich wirklich auf die Probe stellen, was du gelernt hast. Schließlich ist dies etwas für diejenigen, die nach dem Abspann des Spiels eine Herausforderung suchen. Square Enix hat sogar eine Rangliste erstellt, in der Sie gegen andere Spieler antreten und so viele Punkte wie möglich erhalten können. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre die Möglichkeit, mitten im Spieldurchlauf zu speichern, da 20 Level ihre Zeit brauchen, aber leider ist diese Option nicht verfügbar und man muss aufhören und neu beginnen, anstatt in der Lage zu sein, mit dem Level fortzufahren, in dem man sich befand.

Wie nicht anders zu erwarten, ist der Kampf gegen den Leviathan extrem episch.

The Rising Tide ist ein hervorragender Abschluss der Saga von Final Fantasy XVI, der genau das bietet, was die erste Erweiterung nicht bot. Damit fühlt sich das Spiel nun komplett an und zusammen mit den beiden Erweiterungen fühlt es sich wie eine magische Reise an. Ich möchte wirklich betonen, dass es sich lohnt, in diesen Season Pass zu investieren, wenn man mehr will und wirklich herausgefordert werden möchte. The Rising Tide bietet etwa drei Stunden Story mit zwei zusätzlichen Stunden, wenn du die Nebenmissionen der Erweiterung erledigen möchtest. Es ist jedoch schwierig, einen Zeitrahmen festzulegen, wie lange Sie von Kairos Gate unterhalten werden, da es einen hohen Wiederspielwert gibt. Hätte es diesen Spielmodus nicht gegeben, wäre der Preis des neuen Abenteuers schwer zu rechtfertigen gewesen, aber jetzt besteht kein Zweifel daran, dass es definitiv jeden Cent wert ist.