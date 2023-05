Final Fantasy XVI Demo wird "ein paar Stunden" dauern

HQ

Die Tatsache, dass Final Fantasy XVI eine spielbare Demo haben wird, ist seit einiger Zeit bekannt und nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass Square Enix oft mit diesem Konzept gearbeitet hat. Wir wissen jedoch nicht, wie die Demo aussehen wird, ob es sich um das gesamte Abenteuer mit einem Zeitlimit oder einen ausgewählten Teil handelt.

PushSquare hat nun mehr darüber erfahren und schreibt, dass die Demo weitgehend das abdecken wird, was wir bei Gamereactor und anderen Medien letzte Woche ausprobieren durften (und was ihr in unserem großen Final Fantasy XVI - Preview" target="_blank">preview" mehr darüber lesen könnt). Die Demo wird also "ein paar Stunden dauern und sich auf Clive in seiner Jugend konzentrieren". Wir wussten bereits, dass Sie Ihre Speicherdatei aus der Demo behalten und das Hauptabenteuer fortsetzen können, ohne die ersten Stunden wiederholen zu müssen.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni für PlayStation 5 und ist sechs Monate lang exklusiv für das Format.