Identität ist ein faszinierender Begriff. Mach dir aber keine Sorgen. Ich habe nicht vor, in ein Kaninchenloch der Identitätspolitik und einer großen Untersuchung des eigenen Selbst zu gehen. Nein, wir halten uns (zumindest vorerst) an die IPs, die so langlebig geworden sind, dass sie uns ein Leben lang begleiten und in einigen Fällen (etwas zu) starke Gefühle von Liebe und Hass entfachen können. Anfangs ist es oft einfach, auf einige Schlüsselmerkmale hinzuweisen, die eine IP ausmachen - Star Wars zum Beispiel wurde ursprünglich durch seine Hauptfiguren und den bombastischen Soundtrack charakterisiert. Aber je mehr sich die Universen ausdehnen, desto weniger greifbar werden diese Eigenschaften.

Dies ist auch in der Gaming-Welt der Fall, wo es einige Serien schon ein halbes Leben lang gibt. Einer der beständigsten ist zweifellos Final Fantasy, der auch einer der am schwersten zu kategorisierenden ist. Denn was macht Final Fantasy Final Fantasy aus? Chocobos und Mogrys? Sicher, sicher. Aber für mich ist es auch etwas Ungreifbareres. Es geht darum, zu sehen, wie sich eine Gruppe formiert und sich gegenseitig findet, um gemeinsam gegen die größeren Mächte aufzustehen. Es sind große Emotionen auf der größten Bühne, die man sich vorstellen kann, und auch wenn es manchmal ein wenig übertrieben wird, liebe ich die Serie dafür, dass sie keine Angst davor hat, aus dem Ruder zu laufen. Es ist dieses Gefühl, das bei mir hängen geblieben ist, da die Serie zwischen High Fantasy und Steampunk gesprungen ist und bestimmte Mechaniken aus dem Fenster geworfen hat, während neue ihren Platz eingenommen haben.

Trotz der Vielfalt, die die Serie sowohl mechanisch als auch ökologisch geboten hat, fühlt sich Final Fantasy XVI wie die vielleicht größte Veränderung an, wenn es um nummerierte Einzelspieler-Titel geht. Die Tatsache, dass es sich in Bezug auf das Kampfsystem jetzt um ein vollwertiges Actionspiel handelt, ist angesichts der jüngsten Entwicklung der Serie vielleicht am wenigsten überraschend. Weitaus schockierender ist der zutiefst düstere Ton, in dem psychische Traumata mit durchbohrten Körpern und Massenerhängungen konkurrieren, um sich von der normalerweise eher PG-13-artigen Herangehensweise der Serie an die Fantasie zu distanzieren.

Glücklicherweise schlägt hinter dem dunklen Äußeren immer noch ein Herz aus Gold, und wenn man die vielen Episoden expliziter Gewalt, Tod und Zerstörung überwunden hat, ist klar, dass zumindest ein großer Teil der Identität der Serie intakt ist. Denn am Ende des Tages geht es in Final Fantasy XVI immer noch um viele der Dinge, für die die Serie bekannt ist. Freundschaft, Hoffnung und der Mut, alles zu riskieren, um eine bessere Welt zu schaffen. Und mit einem Entwicklerteam, das seine Vision eines stromlinienförmigen und luxuriösen Actionspiels mit einer tiefgründigen Geschichte und Welt auf beispielhafte Weise verwirklicht, glaube ich nicht, dass ich übermäßig großzügig bin, wenn ich es als den besten Eintrag in der Serie seit 20 Jahren bezeichne.

Ein großer Teil dessen, was Final Fantasy XVI so erfolgreich macht, ist der optimierte Ansatz, den Square Enix's Creative Business Unit 3 an das Projekt herangegangen ist. Es ist klar, dass der Fokus auf der Welt und der Geschichte, die sich darin entfaltet, sowie auf dem Kampfsystem lag, denn all das überschüssige Fett wurde abgeschnitten und die Systeme, die übrig bleiben, sind alle darauf aufgebaut, eines der beiden Elemente zu unterstützen und zu verbessern. Der Ansatz ähnelt dem Square Enix, der in Final Fantasy XIII verwendet wird, aber im Gegensatz zu diesem Titel zeigt Creative Business Unit 3 ein viel besseres Verständnis dafür, wie man den Griff festzieht und wann man die Zügel lockert.

Im Einklang mit dem Modus Operandi der Serie ist die Einleitung ein streng choreografierter Totentanz, mit einer dröhnenden Orchestermusik und messerscharfen Bildern, die die Bühne für die tragischen Ereignisse bereiten, die unseren Protagonisten Clive in eine lebenslange Reise der Rache und dann in etwas anderes, Bedeutungsvolleres stürzen.

Clive ist der Erstgeborene der edlen Abstammungslinie, die die Principality of Rosaria regiert, eine der fünf Hauptnationen, die die beiden Kontinente Ash and Storm ihr Zuhause nennen. Zu Beginn des Spiels stehen wir am Rande eines neuen Krieges, und die bereits erwähnten tragischen Ereignisse, zu denen auch der klassische Hochverrat gehört, sind der Katalysator für den großen Konflikt, der während der gesamten Geschichte als ständiger Hintergrund dient. Es gibt eine Vielzahl von Namen, Ereignissen und Orten, die du im Auge behalten musst, aber dank des hervorragenden aktiven Zeit-Lore-Systems, mit dem du jede Zwischensequenz anhalten und kurze Absätze zu relevanten Themen lesen kannst, und der beiden Lore-Meister deiner Basis, Harpocrates und Vivian, die alle Informationen, die du sammelst, zusammentragen und auf dynamische und lehrreiche Weise präsentieren, Ich hatte nie Angst, zurückgelassen zu werden. Tatsächlich ist einer der unterhaltsamsten Aspekte von Final Fantasy XVI das Eintauchen in die brillante Geschichte, die Square Enix geschaffen hat, und viele Entwickler könnten etwas davon lernen, wie Creative Business Unit 3 integriert die Systeme in die Geschichte des Spiels.

Die Hauptursache für den imperialistischen Juckreiz mehrerer Nationen liegt in der Verderbnis, die sich über die beiden Kontinente ausbreitet und üppige und fruchtbare Landschaften in unfruchtbares Ödland verwandelt. Die Folge sind große Flüchtlingsströme, die die noch nicht betroffenen Gebiete zusätzlich unter Druck setzen. Der Erwerb von neuem fruchtbarem Land ist offensichtlich eine Versuchung, der viele nicht widerstehen können, auch wenn es einen offenen Krieg bedeutet. Am attraktivsten sind die Orte, an denen sich die sogenannten Mutterkristalle befinden. In Final Fantasy XVI's Welt von Valisthea haben einige Leute magische Fähigkeiten und werden deshalb oft geächtet, aber die überwiegende Mehrheit verlässt sich auf Kristalle, die von den großen Mutterkristallen abgebaut werden, um alles von der Schmiede bis zur Küche am Laufen zu halten. Kurz gesagt, sie sind die wichtigste Energiequelle der Welt und daher begehrter als ein Pint Bier bei Glastonbury Festival.

Nein, man müsste schon ungewöhnlich unaufmerksam sein, um den Mix aus fossilen Brennstoffen und einem zerstörten Planeten nicht als kaum verhüllten Kommentar zur Klimakrise zu lesen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Serie ihr Gesicht als Klimaaktivist zeigt - man denke nur an das Remake von Final Fantasy VII -, aber die Parallelen zu unserer Welt scheinen diesmal besonders stark zu sein. Das gilt auch für die Kriegsinstrumente, die riesigen Eikons, die als Massenvernichtungswaffen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können, um das Blatt in der Schlacht zu wenden. Eikons sind Final Fantasy XVI's Version von Summons, Espers, Eidolons und wie auch immer sie in den vielen Kapiteln genannt wurden. Historisch haben sie oft als glorifizierte Zaubersprüche eine Rolle gespielt, aber hier werden sie sowohl mechanisch als auch erzählerisch in den Vordergrund gerückt.

Jeder Eikon nimmt seinen Wohnsitz in einem Menschen aus Fleisch und Blut, einem sogenannten Dominant, der sich auf Befehl in die riesigen, mächtigen Kreaturen verwandeln kann. Dominants werden sowohl verabscheut als auch vergöttert - je nachdem, welche Nation man fragt - und ihre Rolle im Krieg und im Schicksal der Kontinente ist sowohl die des Akteurs als auch des Instruments. Da es einen enormen Aufwand erfordert, Dominant sich zu verwandeln, und weil Eikons eine Geschichte eskalierender Konflikte haben, werden sie selten auf dem Schlachtfeld eingesetzt, aber wenn sie es tun, führt dies zu Final Fantasy XVI's bombastischsten Momenten.

Du kannst Eikons sowohl steuern als auch bekämpfen in Kämpfen, die mechanisch nicht zu den komplexesten Duellen des Spiels gehören, mich aber visuell umgehauen haben. Garuda zum Beispiel verwandelt ein ganzes Gebiet in einen gigantischen Hurrikan, der Gebäude zerreißt, während du versuchst, ins Zentrum zu gelangen, während sich der Kampf gegen Bahamut auf einem der oben genannten Mutterkristalle in eine kaleidoskopische Explosion kosmischen Ausmaßes verwandelt.

Es ist reine Kaiju-Power-Fantasie, aber Square Enix gibt sich nicht damit zufrieden, die Kämpfe zu Duellen zwischen zwei Schwergewichtsboxern zu machen. Stattdessen jonglieren sie natürlich mit Genres. Plötzlich ist das Spiel ein Autorunner und wechselt dann zu einem On-Rails-Shooter. Auch hier ist das Gameplay nicht am beeindruckendsten, aber die Verspieltheit scheint durch, und weil Square Enix so gut darin ist, visuell atemberaubende Szenen zu entwickeln, ist es eine Freude, sie zu spielen.

Insgesamt ist das Kampfsystem bei den meisten Parametern ein Triumph. Vor allem in den großen Schlachten, in denen Clive auf besonders starke Gegner trifft, ist seine Mischung aus Zugänglichkeit, Abwechslung und Pyrotechnik ein wahrer Genuss. Der Erfolg erfordert hier Timing und ein wenig Voraussicht, während schwächere Gegner eher wie glorifizierte Piñatas sind. Es macht Spaß, sie auseinander zu reißen, aber auf lange Sicht weniger befriedigend.

Das Kampfsystem besteht im Wesentlichen aus sechs Elementen. Du hast einen normalen Angriff, einen magischen Schuss, Spezialangriffe, die God of War's Runenangriffen ähneln, einen Limitbreak, der wieder mehr God of War als klassischer Final Fantasy ist, ein Ausweichmanöver und schließlich eine Spezialfähigkeit, die sich auf die Eikon-Kraft bezieht, die du aktiviert hast. Vor allem Letzteres bedarf einiger Erklärungen. Clive beginnt mit dem Segen von Phoenix, da sein Bruder Joshua sein Dominant ist, aber mit der Zeit erhält er Zugang zu den Kräften mehrerer Eikons. Es ist möglich, ihn mit drei verschiedenen Eikon-Kräften gleichzeitig auszustatten, und je nachdem, für welche du dich entscheidest, wirkt sich dies auf das Element deines Schusses, deine Spezialangriffe und deine Spezialfähigkeit aus. Wenn du Phoenix gewählt hast, ist letzteres die Teleportation zum nächsten Feind, während Ramuh es dir ermöglicht, Feinde zu markieren und sie dann mit Elektrizität kurzzuschließen.

Noch interessanter sind die Spezialangriffe, oder Eikonic Powers, wie sie im Spiel genannt werden. Einige eignen sich am besten, um einem Gegner Schaden zuzufügen, während andere gut für eine Gruppe sind. Einige sind kurze, andere lange Angriffe, und dann gibt es die zeitbasierten Angriffe, bei denen das Aufladen des Angriffs und das rechtzeitige Loslassen der Taste zusätzlichen Schaden verursachen kann. Du kannst auch neue lernen und bestehende verbessern, zusammen mit einer Reihe deiner normalen Angriffe im hervorragenden Fertigkeitsbaum des Spiels.

Du wechselst zwischen den Eikon-Kräften auf L2, was es unglaublich einfach macht, umzuschalten, und die Kombination aus Stromlinienförmigkeit, aber dennoch vielen Optionen zu bieten, ist eine der größten Stärken des Kampfsystems. Es hilft auch, dass sich alles gut anfühlt. Hinter Clives Angriffen steckt Ernsthaftigkeit und die Art und Weise, wie sich das Spiel verlangsamt, wenn man einem Angriff genau zum richtigen Zeitpunkt ausweicht, ist äußerst befriedigend.

Aber letztendlich sind es die Eikonic Powers, zusammen mit den Spezialkräften jedes Eikons, die das Kampfsystem für die 40-50 Stunden, die es braucht, um zum Ende zu gelangen, frisch halten, je nachdem, wie viele Nebeninhalte du suchst. Während Final Fantasy XVI in erster Linie wegen seiner Hauptgeschichte gespielt wird, ist der Nebeninhalt ziemlich umfangreich und zum Glück viel besser, als meine ersten Eindrücke mich glauben ließen.

Die Nebenmissionen mögen schleppend beginnen, aber im Laufe der Zeit stieß ich immer mehr auf kleine Vignetten, die Geschichten erzählten, die für sich genommen fesselnd sind und dazu beitragen, ein Bild von dem Ort in Valisthea zu zeichnen, an dem man sich befindet. Und viele von ihnen haben Belohnungen, die die Mühe wert sind - besonders für diejenigen unter Ihnen, die gerne fahren. Wenn du dich mehr für reine Kämpfe interessierst, sind Kopfgelder auf besonders schwierige Feinde eine lustige Ablenkung, bei der du auch eine Karte lesen musst, und Arete Stones bietet einige der schärfsten Herausforderungen des Spiels in Form von wellenbasierten Kämpfen.

Und all die Nebeninhalte sind auch nur eine gute Ausrede, um mehr von der bodenständigen und fantastischen Welt zu erkunden, die Square Enix geschaffen hat. Nicht, dass die Erkundung des Spiels etwas wäre, worüber man nach Hause schreiben könnte - selbst in den offeneren Bereichen, die regelmäßig die meist lineare Struktur des Spiels kontrastieren -, aber es gibt keinen Finger, der auf das Aussehen der Welt selbst zeigen könnte. Auf der einen Seite verströmt Final Fantasy XVI eurozentrische, düstere mittelalterliche Fantasy mit Sanbreque und Rosaria, die für Westeuropa stehend, die Iron Kingdom reimt sich auf die britischen Inseln, Waloed sieht aus wie der Norden, während Dhalmekia für das exotische nahöstliche Element steht - allerdings ohne die Kreuzzüge. Es ist auf eine wirklich schmutzige Art und Weise detailliert, aber es gibt Edelsteine im Schlamm zu finden. Final Fantasy XVI hat auch eine klassisch schöne und abenteuerlichere Seite, die einen faszinierenden Kontrast zu den dunklen Wäldern, Dörfern und Festungen bildet. Sanbreque und Crystalline Dominion's Schlösser lassen selbst Neuschwanstein blass aussehen, und Waloeds King Barnabas teilt das Meer biblisch in zwei Teile, aber am abenteuerlichsten von allen sind die riesigen Mutterkristalle. Einer brennt rot wie Feuer, während sich ein anderer wie eine Blume entfaltet, die groß genug ist, um eine Stadt zu beschatten. Ich werde nie das Bild vergessen, wie drei riesige Eikons auf diesem besonderen Kristall zu den Klängen der äußerst erfolgreichen Musik kämpfen, die, passend zur Geschichte der Serie, abwechselnd donnernd episch, melancholisch und sensibel und skurril verspielt ist.

Ja, es gibt viel, worüber man sich in Final Fantasy XVI freuen kann, aber das Spiel ist auch nicht ohne Probleme. Der Schwierigkeitsgrad ist manchmal etwas leicht, was das ansonsten hervorragende Kampfsystem tendenziell untergräbt; Das Tempo leidet unter einigen Einbrüchen, die sich etwas frustrierend hinziehen, die Sprachausgabe schwankt ein wenig in der Qualität zum Nachteil der ansonsten meist hervorragenden Charaktere, und selbst im Performance-Modus habe ich gelegentliche Einbrüche in der Framerate erlebt. Dies war jedoch im Kampf selten und nicht schwerwiegend, also kann Square Enix es hoffentlich schnell beheben. Es sollte auch gesagt werden, dass sich das Spiel technisch gesehen unglaublich solide anfühlt und ich während meines Durchspielens keine Abstürze, unberechenbare KI oder sogar grundlegende Clipping-Fehler erlebt habe.

Genau wie The Legend of Zelda und God of War es kürzlich getan haben, gewinnt Final Fantasy, indem es das Regelwerk aus dem Fenster wirft und neu überdenkt, was die Serie in einem modernen Zeitalter sein kann. Während sich sowohl XIII als auch XV zwischen den Welten gefangen fühlten, geht Final Fantasy XVI definitiv den Weg des Actionspiels. Aber es vergisst nicht die Essenz der Serie. Ja, der Ton ist düster und düster und der Stil realistischer, aber das Gemeinschaftsgefühl und die epische Reise sind voll präsent. Und obwohl sich das Kampfsystem auf den ersten Blick ganz anders anfühlt, merkt man mit der Zeit, dass der Rhythmus des Wechsels zwischen billigen Standardangriffen und teureren Spezialangriffen mehr mit den Kampfsystemen von gestern gemeinsam hat, als man zunächst dachte. Außerdem ist es etwas Erstaunliches, im Jahr 2023 ein gigantisches AAA-Spiel zu spielen, das nicht versucht, alles zu umfassen, sondern ganz auf relativ wenige Kernelemente setzt. Dies ist vielleicht nicht das Final Fantasy meiner Kindheit, aber es ist das richtige Final Fantasy für 2023.