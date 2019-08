Final Fantasy VIII: Remastered startet in zwei Wochen

Square Enix ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie große Überraschungen lange im Voraus ankündigen, trotzdem waren einige Spieler skeptisch, als das Unternehmen auf der E3 behauptete, dass Final Fantasy VIII: Remastered noch in diesem Jahr veröffentlicht werde. Grund zur Sorge gibt es jedenfalls nicht, da das Spiel schon in zwei Wochen erscheinen wird. Ein neuer Trailer datiert Final Fantasy VIII: Remastered auf den 3. September, außerdem haben wir die Gameplay-Neuerungen entdeckt.

Neben verbesserten Grafiken kommt der sogenannte "Battle Assist Mode" zum Einsatz, mit dem ihr euer Spielerlebnis stark vereinfachen könnt. Falls ihr davon Gebrauch macht habt ihr jederzeit maximale Gesundheit, ATB-Energie und die Limit Breaks sind ebenfalls möglich. Selbst wenn das für Strategen langweilig klingt, lassen sich sämtliche für die Story nicht relevanten Kämpfe deaktivieren, was einiges an Zeit sparen dürfte. Außerdem dürfen sich Grind-Freunde über einen Zeitraffer in den Kämpfen freuen, die Spielergeschwindigkeit darf bis nämlich verdreifacht werden.