Final Fantasy VII: Rebirth (PC)

HQ

HQ

Ich war nicht Teil des Hypes, als Final Fantasy VII ursprünglich in den 1990er Jahren veröffentlicht wurde. Zu der Zeit war ich mit meinem Nintendo 64 beschäftigt und was auf der PlayStation-Seite passierte, ging mir ehrlich gesagt ein wenig über den Kopf. Aber ich erinnere mich noch genau, dass ich eine Rezension des Spiels gesehen habe und es hat mich fasziniert, auch wenn ich es nie selbst ausprobieren konnte. Erst jetzt, mit den modernen Neuinterpretationen, hatte ich die Gelegenheit, die Geschichte von Cloud, Aerith und Tifa zu erleben.

Ich glaube, ich schätze die Geschichte heute tatsächlich mehr, als ich es als Teenager getan hätte. Heute sehe ich die Komplexitäten und emotionalen Nuancen, die ich damals wahrscheinlich vermisst hätte. Die Themen des Spiels - Verlust, Freundschaft und der Kampf gegen überwältigende Feinde - finden jetzt mehr Anklang, da ich mehr Lebenserfahrung gesammelt habe. Deshalb ist es großartig, das neueste Kapitel in der Geschichte der Midgar-Freiheitskämpfer zu erleben - diesmal auf dem PC.

Square Enix hat bestimmte Richtlinien gegeben, worüber man in Bezug auf die Geschichte sprechen kann, daher werde ich die Rezension so spoilerfrei wie möglich halten, was lustig ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel selbst ein Remake ist, und zwar ein Remake, das ein Jahr alt ist. Für diejenigen, die die Geschichte von früher kennen, wird es offensichtlich sein, auf welche Elemente ich nicht eingehen kann, aber lassen Sie uns in die PC-Version selbst eintauchen.

Werbung:

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die PC-Version von Final Fantasy VII: Rebirth im Vergleich zur Konsolenversion nicht viel neuen Inhalt hinzufügt. Die einzigen Boni sind die kleinen Vorbesteller-Vergünstigungen, so dass die Hauptunterschiede in der technischen Leistung und den Anpassungsoptionen liegen.

Der größte Vorteil der PC-Version sind zweifellos die grafischen Fähigkeiten. Das Spiel ist optimiert, um die Vorteile moderner Hardware zu nutzen, und mit der Unterstützung von DLSS und FSR können Sie eine Bildrate von bis zu 120 fps erreichen, wenn Ihr System mithalten kann. Dadurch fühlt sich das Spiel im Vergleich zu den 60 FPS auf der PlayStation 5 viel flüssiger an, was für ein gutes Spielerlebnis immer noch flüssig ist. Auf dem PC können Sie den Detailgrad mit hochauflösenden Texturen, verbessertem Anti-Aliasing und anderen grafischen Funktionen weiter erhöhen. Das bedeutet, dass selbst kleinste Details in der Umgebung und den Charakterdesigns auffallen. Zum Beispiel können Sie die Reflexionen in den Augen der Charaktere und die kleinsten Falten in ihren Gesichtern sehen, was das Erlebnis noch immersiver macht.

Selbst mit einer Mittelklasse-Karte läuft das Spiel flüssig und es ist möglich, die Grafik an ältere Systeme anzupassen. Mein eigenes System läuft auf einer neueren Grafikkarte und ich konnte alle Einstellungen hochdrehen. Die Ergebnisse waren beeindruckend, von den detaillierten Gesichtern der Charaktere bis hin zu den Sonnenuntergängen, die sich wunderschön in der Umgebung spiegeln. Das Spiel unterstützt weder Ray-Tracing noch Frame Generation, aber die aktuellen grafischen Optionen machen immer noch einen großen Unterschied. Wenn man sich zum Beispiel in einer Szene befindet, in der die Sonne untergeht und die Lichter um einen herum angehen, entsteht eine Atmosphäre, die sowohl großartig als auch melancholisch ist. Das Licht tanzt über die Oberflächen der Gebäude und man kann fast die schwache Hitze der Straßenlaternen spüren, die sehr kühl ist und ein tolles Gefühl vermittelt, in der Welt zu sein.

Werbung:

Natürlich erlaubt die PC-Version das Spielen mit Maus und Tastatur, aber hier wird klar, dass das Spiel ursprünglich für einen Controller konzipiert wurde. Die Tastatursteuerung funktioniert, erfordert aber etwas Geschicklichkeit, vor allem in Kämpfen, in denen komplexe Tastenkombinationen eine Herausforderung darstellen können. Mehrmals habe ich festgestellt, dass mein kleiner Finger bei bestimmten Angriffen überanstrengt war. Glücklicherweise können Sie die Tasten neu konfigurieren, was ein wenig hilft. Es gibt aber immer noch Situationen, in denen es sich ungeschickt anfühlt, die Tastatur zu bedienen, zum Beispiel wenn man bei Bosskämpfen schnell reagieren muss.

Eine weitere Herausforderung bei der Tastatursteuerung besteht darin, dass sich die Kamerasteuerung manchmal ungenau anfühlen kann, insbesondere auf engstem Raum oder in hektischen Kampfszenarien. Dies kann zu Situationen führen, in denen Sie den Überblick verlieren und Gefahr laufen, Fehler zu machen, weil die Kamera nicht mithalten kann. Es ist frustrierend, aber zum Glück nichts, was das Erlebnis völlig ruiniert.

Ich persönlich bevorzuge es immer noch, mit einem Controller zu spielen, der sich für diese Art von Spiel natürlicher anfühlt. Glücklicherweise ist es möglich, einen Controller an die PC-Version anzuschließen, und für mich war es die beste Erfahrung. Die Kämpfe werden intuitiver und die komplexen Kombos sind einfacher auszuführen. Gerade bei längeren Bosskämpfen, bei denen Präzision und Timing entscheidend sind, macht ein Controller einen deutlichen Unterschied.

Obwohl der PC-Version keine neuen Inhalte hinzugefügt wurden, fühlt es sich dank der technischen Verbesserungen immer noch wie ein vollständigeres Erlebnis an. Die Grafik und die hohen Bildraten machen die Kämpfe intensiver und fesselnder. Die Partikeleffekte und Lichtdetails in den Kämpfen können fast überwältigend wirken, aber sie sehen fantastisch aus, besonders in Szenen, in denen mehrere Charaktere gleichzeitig ihre Angriffe ausführen und der Bildschirm mit explosiven Effekten gefüllt ist. Man ist wirklich beeindruckt davon, was moderne Hardware leisten kann.

Die Musik ist eine weitere große Stärke des Spiels. Auf dem PC ist es genauso beeindruckend wie auf der Konsole, aber mit einem guten Soundsystem oder hochwertigen Kopfhörern wird das Erlebnis noch verbessert. Die Kompositionen im Spiel sind episch und emotional und wechseln wunderbar zwischen dramatischen und intimeren Melodien, je nachdem, was in der Geschichte passiert. Wenn dies mit den visuellen Details kombiniert wird, wird man wirklich in die Spielwelt hineingezogen.

Lohnt es sich, Final Fantasy VII: Rebirth auf dem PC zu kaufen? Das hängt davon ab, ob du es bereits auf der Konsole gespielt hast. Wenn Sie die Konsolenversion noch nie ausprobiert haben, ist die PC-Version aufgrund der grafischen Verbesserungen und der Flexibilität der Einstellungen die beste Version. Aber wenn du es bereits auf PlayStation 5 gespielt hast, gibt es hier nicht genug Neues, um einen Kauf zu rechtfertigen.

Es gibt jedoch einen kleinen Bonus für diejenigen, die Spiele von Final Fantasy VII: Remake Intergrade gespeichert haben. Die PC-Version erkennt deine vorherigen Spielstände an und bietet einige kleine Vorteile - nichts Revolutionäres, aber es ist eine nette Geste. Du kannst zum Beispiel zusätzliche Ausrüstung oder Gegenstände bekommen, die dir schon früh im Spiel einen kleinen Vorteil verschaffen können. Dies kann eine schöne Motivation für Spieler sein, die sehen möchten, dass ihre bisherigen Fortschritte einen kleinen Einfluss auf ihr aktuelles Spielerlebnis haben.

Insgesamt ist die PC-Version von Final Fantasy VII: Rebirth ein leistungsstarkes Erlebnis, das wirklich zeigt, was moderne Hardware für Spiele leisten kann. Wenn Sie die Geschichte des Spiels lieben und auf die PC-Version gewartet haben, werden Sie nicht enttäuscht sein. Square Enix hat eine solide Portierung geliefert, die es noch mehr Spielern ermöglicht, dieses epische Abenteuer zu erleben. Das starke technische Fundament des Spiels, kombiniert mit einer bereits fantastischen Geschichte und einem fantastischen Gameplay, macht es zu einer Veröffentlichung, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden, auch wenn man die Geschichte bereits aus früheren Versionen kennt.